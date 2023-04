Grünes Licht für 34 neue Wohnungen der WAV in Gmünd

Seit 2014 hat die Bau- und Siedlungsgenossenschaft Waldviertel (WAV) nicht mehr in Gmünd gebaut. Anfang 2019 kündigte sie über die NÖN schließlich die Errichtung eines großen Wohnkomplexes in der Neustadt an – und jetzt ist es trotz des schwierigen Umfeldes durch Kosten- und Zinssteigerungen tatsächlich so weit: Die Baustellen-Einrichtung in der Arbeiterheimgasse lief an, in den nächsten Tagen wird die Grundsteinlegung erwartet.

Die Nachfrage nach Wohnraum habe in der Bezirkshauptstadt zuletzt enorm zugenommen, sagt WAV-Direktor Manfred Damberger einerseits, Bauprojekte seien im ganzen Land auch vorbereitet und zu Marktpreisen jederzeit umsetzbar. „Die Mehrheit der gemeinnützigen Bauträger ist jedoch gezwungen, Baubeginne zu verschieben, um auf die Trendwende der Preisexplosionen und Zinssteigerungen zu warten“, beteuert er. Aber es gebe auch vereinzelte Lichtblicke.

„Gemeinsame Anstrengungen der WAV und des Baugewerbes“

Ein solcher sei der Wohnbau am Ort des 2022 geschleiften Arbeiterheims in guter Zentrumslage zwischen Landesklinikum und Schubertplatz in Gmünd-Neustadt dank „gemeinsamer Anstrengung der WAV und des Baugewerbes – vom Baumeister bis zum Bodenleger“. Etwa 7,5 Millionen Euro werden für die Wohnhausanlage mit 34 Einheiten und 51 Autostellplätzen in die Hand genommen, geplant sind laut Damberger hochmoderne, barrierefreie Wohnungen für Single-Haushalte, Kleinfamilien und ältere Mitbewohner.

Der Auftrag für die Baumeisterarbeiten blieb in der Nachbarschaft bei der Firma Leyrer+Graf, die zugleich eine Parkfläche für die Anlage opfert. Auch die meisten weiteren Arbeiten werden laut WAV heimische Betriebe ausführen.

Am Entwurf für den Wohnkomplex in Gmünd-Neustadt änderte sich wenig. Foto: Büro Schwingenschlögl

Die Wohnungen sind als reine Miete oder als Miete mit Kaufoption zu haben, erwartet wird ein Finanzierungsbeitrag ab 14.000 Euro. Das Nutzungsentgelt richtet sich nach Familienstand und Einkommen. Damberger kündigt „alle technischen Einrichtungen einer modernen geförderten Wohnung“ an. Die WAV übernimmt auch die bewährte Hausverwaltung mit Reinigung, Gartenarbeit, Reparaturen und Wartung durch eigenes Personal.

Anmeldungen sind ab sofort möglich. Die Fertigstellung wird witterungsabhängig zwischen Ende 2024 und Sommer 2025 erwartet.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.