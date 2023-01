Gut gelaunt ins neue Jahr: Das war Silvester im Bezirk Gmünd

Um die Wartezeit auf das neue Jahr zu verkürzen, lud die Seniorenbund-Ortsgruppe Hoheneich mit Obmann Otto Riedl zum Glühwein- und Punschstandl beim Mesnerhaus am Marktplatz. Diese Veranstaltung am Silvesterabend fand zum vierten bereits Mal statt. Die Heißgetränke fanden trotz der ungewöhnlich milden Temperaturen viel Anklang. Auch Ehrenbürger Fritz Ledermüller freute sich über die gesellige Runde.

Nach zwei Jahren Pause dampfte der Silvesterzug von Gmünd nach Steinbach. Nach dem traditionellen Essen im Kulturhaus verabschiedete die Stadtkapelle die 300 Teilnehmer, die aus allen Bundesländern, Deutschland und der Schweiz gekommen waren. Beim Empfang in Steinbach unterhielten die Wandermusikanten Erwin Höbarth und Richard Dungl. In Weitra warteten Sektempfang, ein Fackelzug zum Hauptplatz und das Mitternachtsfeuerwerk beim Schloss. Zurück in Gmünd, wurde im Kulturhaus bis in die frühen Morgenstunden zu Musik von „Rosi and the Gang“ getanzt.

Und auch der Silvesterpfad in Amaliendorf, organisiert vom DEV Amaliendorf-Aalfang unter der Leitung von Karl Prohaska, punktete im ausklingenden Jahr 2022 mit attraktiven Stationen. Der Start erfolgte am „alten Sportplatz“.

