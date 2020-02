Unter der Devise „Bewährtes weiterführen und Neues machen“ (Thomas Breit) kündigen Gmünds Kaufleute eine interessante Neuheit für das angelaufene Jahr 2020 an: Am 25. Juni soll am Stadtplatz erstmals ein „Jakobi-Markt“ veranstaltet werden. Im Zuge des Kulturfestivals „Übergänge-Přechody“ soll, wie Eventmanager Breit sagte, ein richtig großer Markt organisiert werden. „Die Idee ist es, für einen Tag regionale, nationale und internationale Verkäufer zusammen zu bringen“, so Breit bei der 23. Generalversammlung des Kaufleute-Zusammenschlusses „Echt Gmünd“ im Goldenen Stern. Als Projekt zur Innenstadt-Belebung dürfe man mit Förderungen spekulieren.

Bewährtes weiterführen will er indes, wenn Anfang April die Wochenmarkt-Saison im Zuge von „Ganz Gmünd ist Messe“ gestartet wird. Am Schubertplatz habe die im Vorjahr weggefallene Modeschau als Ergänzung der Autoschau als „Zieher gefehlt“, er möchte heuer neben der Autoschau einen anderen neuen Programmpunkt setzen.

Neue Wege könnten vor der stillsten Zeit gegangen werden: Angedacht ist ein erster grenzüberschreitender Adventmarkt in Gmünd und eské Velenice, dafür könne auch ein gut dotierter Fördertopf ausgeschöpft werden. Die Zeit dränge aber wegen der Vorlaufzeit bereits, sprach Thomas Breit von der auf Hochtrab laufenden Ideenfindung. Andreas Weber berichtete indes über einen neuen monatlichen Wirte-Stammtisch, der die gut 30 Wirtsleute der Stadt näher zusammenrücken lassen soll.

Online-Shopping in neuer Dimension. Noch ein neues Projekt zur Innenstadt-Belebung, das allerdings noch in den Kinderschuhen steckt, stellte Breit schon einmal in Grundzügen vor. Ein virtueller Rundgang durch die Gmünder Geschäfte soll via Internet ermöglicht werden – der Interessierte betritt genauso wie der Kunde draußen auf der Straße ein Geschäft, kann sich beim Rundgang einen Überblick verschaffen und wird gleichzeitig mit Neuigkeiten bzw. Aktionsangeboten versorgt.

Wochenmarkt als Frequenzbringer. Der Wochenmarkt habe sich in seinen ersten fünf Jahren zum Zugpferd für die Fußgängerzone entwickelt, blickte indes Markt-Erfinder und Hopferl-Wirt Josef Hag zurück. Er hatte die zuvor bereits abgegebenen Agenden während des Vorjahres wieder übernommen, weil Martin Artner Markt und Marktführung verlassen hatte. Das Erhoffte sei in den fünf Jahren eingetreten, bilanzierte Hag: „Wir haben zehn Standler, die auf freundschaftlicher Basis miteinander kommunizieren und kooperieren, und die echt Frequenz auf den Stadtplatz bringen. Er ist samstags wieder ein Kommunikations-Zentrum geworden.“

Mit dem „Hofkollektiv Waldviertler Eden“ aus Guttenbrunn nahe Schrems sei zudem für die Zeit ab 4. April der gesuchte neue Anbieter für regionales, saisonales Biogemüse gefunden.

Start mit 71 Mitgliedern, Ende mit 73. „Viele Städte beneiden uns um den Wochenmarkt“, dankte und gratulierte „Echt Gmünd“-Obmann Peter Ruzicka, als er das Jahr 2019 aus der Sicht des Vereines Revue passieren ließ.

Er eröffnete die Sitzung mit einem Mitgliederstand von 71, wobei er Architekt Gerhard Macho, Christine Weißenböck-Morawek von der gleichnamigen Vermessungskanzlei sowie den neuen Gmünder Zahnarzt Philipp Herzog als jüngste Zugänge vorstellte. Der Abend brachte ihm noch die Mitglieder Nummer 72 und 73 ein: Versicherungsmakler Andreas Loidolt und Markus Traxler (Farben-Tapeten-Autolackierung) sagten ja.

Ruzicka ermunterte alle Mitglieder, sich nach Möglichkeit an gemeinsamen Aktionen zu beteiligen: „Es kommt viel zurück. Es geht uns allen gut, wenn Gmünd gut dasteht!“ Auch der schleichenden Ausdünnung der Innenstadt müsse man gemeinsam entgegenwirken, „sind Altstädte einmal ausgestorben, dann ist das in der Regel nicht reparabel.“

Ganz in Gmünd gekleidet. Bürgermeisterin Helga Rosenmayer (ÖVP) dankte für die Vielfalt an Initiativen während des Jahres, der Verein habe schon Nachahmer gefunden. Rosenmayer: „Nachgeahmt wird nur, was gut ist.“ Die Zusammenarbeit zwischen „Echt Gmünd“ und Stadtgemeinde sei essenziell, „wir könnten es beide nicht alleine schupfen“. Die Stadt sei mit den zwei Zentren in Summe noch absolut intakt, betonte sie: „Ich kann hier alles einkaufen, bin zum Beispiel von oben bis unten ganz in Gmünd gekleidet!“

NOEN Susanne Bachhofner (5.v.r.) gewann bei der Einkaufsorte-Wahl 300 Euro – bei der Übergabe durch den „Echt Gmünd“-Vorstand mit Julia Gaugusch-Prinz, Thomas Breit, Harald Eder, Obmann Peter Ruzicka, Stadtrat Alexander Berger (v.l.), Isabella Kitzler, Josef Hag, Birgit Graf, Reinhard Pöhn (v.r.).

Kein Wunder also offenbar, dass Gmünd soeben bei einer Wahl zur beliebtesten Einkaufs-Bezirkshauptstadt des Landes auf Rang zwei gelandet ist. Einen 300-Euro-Einkaufsscheck hat dabei übrigens Susanne Bachhofner gewonnen – sie kann ihn gleich bei ihrem Chef und „Echt Gmünd“-Obmann einlösen: Susanne Bachhofner ist im Gmünder Kaufhaus Ruzicka beschäftigt.