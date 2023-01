Gute Nachricht Gebürtige Reingerserin Barbara Weinstabl leitet Bühl-Center in Krems

Lesezeit: 2 Min Karin Pollak

Foto: NOEN

D as Bühl-Center in Krems hat mit Barbara Weinstabl eine neue Centermanagerin. Die 46-Jährige aus Leopoldsdorf (Gemeinde Reingers) ist in der über 25-jährigen Geschichte die erste Frau an der Spitze des Kremser Shopping-Centers.