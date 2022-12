Neue Mobilfunkmasten: Netzsuche ist Vergangenheit in Weitra

Auf diese Anlagen haben die Bewohner dieser Ortschaften lange gewartet. Vorige Woche wurden die beiden neuen Masten in St. Wolfgang und in Walterschlag in Betrieb genommen. Die Katastralgemeinden St. Wolfgang, Sulz, Oberwindhag und Walterschlag waren seit jeher mit Mobilfunk unterversorgt, zum Teil waren selbst im Freien keine Handygespräche möglich.

„Trotz zahlreicher Bemühungen vonseiten unserer Gemeinde war lange keine Bereitschaft zum Ausbau durch die Netzbetreiber in Sicht“, betont Bürgermeister Patrick Layr (ÖVP). Im Zuge der Frequenzversteigerungen durch die Regulierungsbehörde RTR erhielten die österreichischen Netzbetreiber aber die Auflage, den großflächigen Ausbau in bisher schlecht oder komplett unterversorgten Gemeinden zu forcieren.

Im Frühjahr 2021 meldete sich ein Planungsbüro im Auftrag der Firma „Hutchison Drei“ mit dem Vorschlag, die betroffenen Katastralgemeinden durch zwei Sendeanlagen mit den Standorten St. Wolfgang und Walterschlag versorgen zu wollen. Die Stadtgemeinde Weitra unterstützte das Vorhaben.

Nach Erlangung der nötigen Bewilligungen verzögerten im heurigen Frühjahr die Lieferprobleme bei den Stahlteilen das Projekt um einige Monate. Im Herbst wurden dann die Fundamente betoniert und binnen weniger Wochen die Masten installiert.

„Wir freuen uns über den Netzausbau in unserer Gemeinde und hoffen, damit eine nachhaltige Verbesserung für die betroffenen Ortschaften erlangt zu haben“, sagt Layr, und: „Eine weitere Mobilfunkanlage im Gemeindegebiet von Weitra ist bereits in Planung.“ Seitens „Drei“ wurde betont, dass der Ausbau des 5G-Netzes in der Gemeinde Weitra abgeschlossen sei.

