„Wir haben keinen aktuell Erkrankten mehr, hatten zuletzt auch nur noch einen Verdachtsfall im Bezirk – und der hat sich zum Glück nicht bestätigt“, ist Bezirkshauptmann Stefan Grusch erleichtert. Am letzten Junitag wurde der vorerst letzte von bis dato mehr als 2.750 Covid-Erkrankten aus dem Gmünder Bezirk – bei insgesamt 36.300 Einwohnern – als Genesen vermerkt.

„So viel Normalität hatten wir seit mehr als eineinhalb Jahren nicht mehr“

An der Behörde, wo das Personal durch die Aufarbeitung der Infektionsfälle bis hin zum Contact Tracing zuletzt monatelang massiv gefordert war und auch Unterstützung unter anderem durch zwei Soldaten der Kuenringerkaserne Weitra benötigt hatte, wird allmählich wieder an einen Alltag wie in der Zeit vor Corona angeknüpft.

Die 3G-Regelung bleibt freilich aufrecht, Leistungen des Bürgerbüros können aber mittlerweile auch wieder ohne Anmeldung in Anspruch genommen werden – auch wenn der Bezirkshauptmann zur Sicherheit zu einer Anmeldung rät. Auch Behörden-Verhandlungen sind wieder ohne weitere Einschränkungen möglich, ist Grusch erleichtert: „So viel Normalität wie jetzt hatten wir seit mehr als eineinhalb Jahren nicht mehr.“

Ein, so Grusch, „kleiner Rest“ der in der Hitze des Infektionsgeschehens hinzugezogenen, externen Epidemiearbeiter bleibt noch im Haus, beschäftigt sich etwa mit derzeit sehr häufigen Fragen des „Grünen Passes“ oder der Handysignatur.

Offiziell 57 Corona-Tote im Gmünder Bezirk

Insgesamt 57 Einwohner aus dem Bezirk Gmünd sind gemäß Angaben des Landes NÖ seit Oktober 2020 im Zusammenhang mit einer Covid-Infektion verstorben.