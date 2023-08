Waldviertler Urgesteine: Mit ihren Vereinen fast verwachsen

Sich einer Sache so zu verschreiben, dass sie davon nicht mehr wegzudenken sind – das trifft auf alle vier der hier vorgestellten „guten Seelen“ des Sports zu. Sie engagieren sich seit Jahrzehnten bei ihren Fußballvereinen. Und das immer mit großer Leidenschaft.

51 Jahre Vereinstreue

1968 wurde der SVU Langau gegründet, seit 1972 ist Dietmar Haller ein fixer Bestandteil. Er begann als Nachwuchskicker, stieg zu den Erwachsenen auf – bis 2002 spielte er für die erste Mannschaft. Da war er schon seit fünf Jahren auch Obmann. „Es macht mir Freude, mit jungen Menschen zu arbeiten“, erklärt Haller, warum er es ihn schon so lange an der Spitze des Vereins hält. „Mein Ziel ist immer, den Verein lebenswerter zu gestalten.“ So war er auch maßgeblich an der Errichtung der neuen Freizeitarena beteiligt, bei der zahlreiche freiwillige Helfer und Spieler mitgearbeitet hab

en. „Eine besondere Erinnerung“, sagt Haller, der auch mit 61 Jahren in seiner Funktion voll aufgeht. Ans Aufhören habe er noch nie gedacht, sagt er.

In allen Funktionen legendär

Der ASV Schrems hat in den 100 Jahren seit seiner Gründung viele denkwürdige Personen hervorgebracht. Einer von ihnen ist Walter Ölzant, der dazu sowohl als Spieler als auch als Trainer und Funktionär beigetragen hat. Seit 1975 ist er beim ASV und noch heute als Sportleiter-Stellvertreter im Einsatz.

Seine Begeisterung ist hör- und spürbar. „Früher habe ich leidenschaftlich selbst gespielt, heute widme ich mich mit dem gleichen Engagement dem Nachwuchs - egal ob Spieler oder Funktionär“, erzählt er. „Nach meiner aktiven Zeit ging es direkt von der Spieler- auf die Funktionärsbank.“ Der Zusammenhalt war und ist groß. „Wir haben die Tribünen und die Bewässerungsanlage selbst gebaut - alles mit Freiwilligen.“

Dankbar ist er für die Unterstützung durch seine Familie und den Arbeitgeber: „Glücklicherweise war meine Frau immer dabei. Früher ist sie zu jedem Auswärtsspiel mitgekommen - da spielt man gleich leichter. Mein Arbeitgeber war selbst fußballbegeistert und hat uns unterstützt.“ Besonders schätzt er die Arbeit mit der Jugend und das Zusammengehörigkeitsgefühl beim Verein.

Seit 1979 im Amt

Martin Faltin ist sportlicher Leiter beim USV Groß Gerungs. Das ist ein Satz, der seit einer gefühlten Ewigkeit gilt. Kein Wunder, er übt diese Tätigkeit seit bald 45 Jahren aus. „Mit 33 Jahren beendete ich meine aktive Zeit als Spieler und wechselte auf die Trainerbank“, erzählt Faltin. „Die Arbeit mit den Nachwuchsspielern hat mir immer sehr viel Freude bereitet.“ Auch der Kontakt zu anderen Vereinen, Sponsoren und zu den Spielereltern macht für ihn den Reiz seines Engagements aus. „Wichtig war mir immer eine offene Kommunikation. Unbequeme Dinge müssen genauso angesprochen werden wie erfreuliche.“

Zwischen 1986 und 2022 pendelte Faltin zwischen Wien und Groß Gerungs. „Das war eine Herausforderung, aber durch die Unterstützung meiner Familie und meines Stellvertreters Manfred Schrenk war es machbar. Dafür bin ich meiner Frau und ihm sehr dankbar.“

Seine schönste Erinnerung ist der Meistertitel in der 1. Klasse Waldviertel 2011/12, seitdem spielt der Verein in der Gebietsliga Nordwest/Waldviertel. Seine Begeisterung ist ungebrochen, dennoch denkt er langsam ans Aufhören – als Ehrenamtlicher will er aber auch danach dabei bleiben.

Martinsberger Tausendsassa

Noch vergleichsweise kurz ist Jan Fragner beim TSU Martinsberg engagiert – dennoch ist der 43-Jährige, der 1998 als Spieler zum Verein kam, nicht mehr wegzudenken. Er ist Obmann, Nachwuchsleiter, war Kapitän und ist noch als Spieler aktiv.

Die Gemeinschaft und der Zusammenhalt begeisterten ihn von Beginn an. „Ich will der Jugend zeigen, dass es nicht nur ums Gewinnen geht, sondern auch um Gemeinschaft“, erzählt Fragner. Trotz aller Schwierigkeiten mit wenigen Leuten im Verein, sei immer eine Lösung gefunden worden. Besondere Freude bereitet es Fragner, wenn ihn viele Kinder aus dem Ort kennen und grüßen, er durch sein Engagement ein Drehpunkt im Ort ist. Seine Familie unterstützt ihn bei seinem Engagement – so wäscht Mama Fragner sogar hin und wieder die Dressen der Spieler.