Wenn die Begriffe Klimaschutz und Nachhaltigkeit derzeit in aller Munde sind, dann fügen die Verantwortlichen des Granitwerkes Kammerer gerne einen weiteren Aspekt hinzu: Granit aus Schrems.

Was das hier gebrochene und gesägte heimische Material mit Klima und Nachhaltigkeit zu tun hat? „Sehr viel“, sagt Prokurist Ernst Eder. – Weil der Granit nämlich nicht als kleine Klimabombe von Fernost nach Mitteleuropa rollen muss, sondern kurze Wege zu seiner neuen Bestimmung vor sich hat. Eder präsentiert dazu auch Zahlen.

So wären mehr als tausend Tonnen an CO2 alleine für die Lieferung der 4.100 Tonnen Granit zur Belegung des Stephansplatzes in Wien verursacht worden, wenn nicht Kammerer, sondern ein Produzent aus Fernost geliefert hätte. Die Umweltbelastung durch die Produktion sei in dieser Kalkulation noch gar nicht eingerechnet. Die Produktion mit abgasarmen Baggern und Bohrgeräten im Waldviertel und der Transport nach Wien habe bloß etwa 80 Tonnen CO2 aufgeworfen, was auch ein Bruchteil eines zum Beispiel durch Beton verursachten Kohlenstoffdioxides sei.

Abbau nur eine „kurze Störung in der Natur“

Die Schremser sehen den Granitabbau nur als „kurze Störung in der Natur“ – ist das Vorkommen im Steinbruch erschöpft, bleibt in Teichen neuer Lebensraum für unterschiedliche Tierarten. Zudem stehe dem Granit kein Schicksal als späterer Problemstoff bevor – wird ein Pflasterstein aus Granit nicht mehr zur Befestigung einer Straße oder eines Weges benötigt, dann wird er wieder eine neue Verwendung finden. Das ist natürlich auch nachhaltig.

Die Wiener stehen besonders auf heimischen Granit, Kammerer hat das Waldviertel hier auch abseits des großen Rampenlichtes am Stephansplatz schon an verschiedensten Ecken verewigt. Aktuell wird zwischen Stephansplatz und Schwedenplatz gerade ein weiteres Prestigeprojekt beliefert: Die Rotenturmstraße wird im Zuge eines 11-Millionen-Euro-Projektes umgestaltet, bis 15. November sollen Fußgänger durch eine verkehrsberuhigte neue Begegnungszone mit versetzter Baumallee flanieren können.

Etwa 6.200 m2 Fläche werden mit heimischem Granit überzogen, etwa drei Viertel davon kommen aus drei verschiedenen Waldviertler Graniten, der Rest aus Oberösterreich. Auch zwei Fontänenbrunnen aus schwedischem Material werden in Schrems für Ertlgasse und Fleischmarkt produziert.

Auch aufs Kitzsteinhorn über Schremser Granit

Außerhalb der Bundeshauptstadt liefert der Betrieb, der aktuell zwei Steinmetz-Lehrlinge ausbildet, Pflastersteine und Bodenplatten für die Neugestaltung der Landhausgasse in Graz und etwa 2.100 m2 Fläche aus Hartberger Granit für den Stadtpark in Kufstein. Material wurde auch für die Ortszentren von Waizenkirchen (Oberösterreich) und St. Johann (Tirol) geliefert, nachdem 2018 einige Gemeinden in Salzburg mitgestaltet worden waren: Leogang, Kaprun (Talstation der Seilbahn zum Kitzsteinhorn) oder Mittersill, wo Bodenplatten und Möblierungselemente aus Waldviertler Granit neu gestaltet wurden.

In Wien gibt es derweil immer noch genug zu tun. Der Stadtführung brennt der geplante Umbau des Schwedenplatzes unter den Fingernägeln… griffige Argumente, warum sie einmal mehr ins Waldviertel blicken sollten, haben sie jetzt.