Straßengestaltung: Kritik an „Inseln“

Seit 1976 ist die Ortschaft Guttenbrunn eine Katastralgemeinde von Heidenreichstein. So wurde dort und in der Nachbarortschaft Haslau vor etwa zwei Jahren begonnen, flächendeckend Gebäude ans Wasser-und Kanalnetz anzuschließen, es wurden Strom-und Telefonleitungen sowie die Leerverrohrung für Glasfaser vergraben.

„Grüne Mini-Inseln“ und „unsinnige Randsteine“

Nach der Fertigstellung dieses Millionen-Projektes ist aber doch nicht alles eitel Wonne und Kritik an der Ausführung wird in Guttenbrunn laut. Vor allem der ehemalige Feuerwehrkommandant-Stellvertreter Gerald Keipert ist als betroffener Anrainer nicht ganz zufrieden mit den geleisteten Arbeiten: „Es ist super, dass wir jetzt das Wasser- und Kanalnetz haben und die Kabel unter der Erde liegen. Was mich aber stört, ist die Machart und Ausführung der Arbeiten“ sagt er.

Die „grünen Mini-Inseln“ könne man nicht einmal ordentlich mähen, „unsinnige Randsteine“ seien gesetzt worden und schlecht passierbare Zufahrten zu Gebäuden seien entstanden, wodurch man Tore nicht mehr ganz öffnen könne. „Und natürlich gingen jetzt vor den Häusern auch Parkplätze verloren.“ Bürgermeister Gerhard Kirchmaier (SPÖ) verweist auf die Planer, die sich strikt an Gesetze halten mussten: „Es wurde lediglich das Straßenniveau ausgeglichen, damit bei Starkregen das Wasser abrinnen kann. Die Grüninseln dienen als Blickfang und leisten einen wesentlichen Beitrag zu einem schönen Ortsbild.“

Besprechungen vor Arbeiten: Kompromisse getroffen

Die Randsteine hingegen seien sowieso abgeschrägt gesetzt worden, um leichter ausweichen und zufahren zu können. Er wünsche sich eine zufriedene Bevölkerung, betont Kirchmaier – und verweist auf die damals den Arbeiten vorausgehende Besprechung, wo seinen Worten nach „sowieso schon einige Kompromisslösungen abgesegnet wurden“.

