Wiedersehen in Gmünd: 30 Jahre nach der Matura getroffen

30 Jahre ist es her, dass die beiden Klassen des Abschlussjahrganges 1993 im Gymnasium Gmünd maturierten. Am Samstag gab es ein Wiedersehen. Zum Auftakt führte Direktor Ronald Binder die Absolventinnen und Absolventen durch das Schulgebäude, das sich im Vergleich zu 1993 nach der Sanierung vor gut zehn Jahren nicht nur heller und funktionaler, sondern auch freundlicher präsentiert.

Danach wurden im Cello in der Kirchengasse Erinnerungen aus der Schulzeit aufgewärmt, persönliche Neuigkeiten ausgetauscht und einige Anekdoten in das Erinnerungsbuch eingetragen. Dazu kredenzte Wirt Johannes Laubenstein Kürbiscremesuppe, Hühner-Saltimbocca auf Letschogemüse, Zanderfilet auf Kartoffel-Kohl-Gemüse und Beeren-Palatschinken mit Vanilleeis. Dass die Nacht für die noch Junggebliebenen nicht zum Tage wurde, lag auch daran, dass nach dem Cello-Besuch um Mitternacht in der Gmünder Altstadt leider kein Lokal mehr offen hatte.