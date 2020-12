Die zumindest provisorische Instandsetzung eines einsturzgefährdeten Teilstückes am unteren „Gymnasiumberg“ sei unvermeidbar gewesen, erklärt Bürgermeisterin Helga Rosenmayer (ÖVP). Für Details verweist sie auf den Leiter des Gmünder Wirtschaftshofes, Thomas Votava, dem am 1. Dezember Vertiefungen und auch Risse im Asphalt aufgefallen waren. Tags darauf seien unter anderem auch im Zuge einer Kamerabefahrung des betreffenden Abschnittes bedenkliche Kanalschäden, Versetzungen und Hohlräume darunter festgestellt worden, sagt Votava. Die Fahrbahn musste zwischen Schremser Straße und Alois-Schwarzmüller-Gasse vorübergehend gesperrt werden.

Weil der Kanal in diesem Bereich immerhin gut vier Meter unter der Fahrbahn liegt, war tief zu graben. Auf etwa sechs Metern Länge erfolgte in Zusammenarbeit mit der Gmünder Baufirma Leyrer+Graf die provisorische Wiederherstellung, zum Abschluss ist für Freitagvormittag die Asphaltierung im betroffenen Abschnitt geplant.

Straße wird während Covid-Massentests zur Einbahn

Sperre und Umleitung sollen im Lauf des Freitagnachmittages wieder aufgehoben werden. Das ist auch hinsichtlich der anstehenden Covid-Massentests von Vorteil: Am 5. und 6. Dezember sollen zunächst, rechtzeitig vor der geplanten Schulöffnung, wie berichtet Pädagogen und Schulpersonal aus dem gesamten Bezirk Gmünd im Gymnasium getestet werden. Die Gymnasiumstraße wird dazu während der Testungen vorübergehend zur Einbahnstraße – in Richtung der Schulgasse wird an der rechten Straßenseite gefahren und an der linken geparkt.