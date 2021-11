Bezirk Gmünd Nord: Glasfasernetz nimmt Form an

Die ersten Ausbaustufen der Glasfasernetze in den Gemeinden Eggern, Eisgarn, Haugschlag und Reingers wurden fertiggestellt. Die mit NÖG-Geldern geförderten Bauabschnitte in den vier Gemeinden inklusive der Backbone-Leitung sind abgeschlossen, rund 270 Anschlüsse sind aktuell betriebsbereit, 530 Wohneinheiten können mit dem schnellen Internet versorgt werden. Die Investitionskosten liegen bei rund 1,85 Millionen Euro.

Das Glasfasernetz ist im Besitz der Gemeinden Eggern, Eisgarn, Haugschlag und Reingers, wobei der Betrieb an den aktiven Netzbetreiber, die Firma FiberEins TK GmbH, vergeben wurde, der Verträge mit mehreren Internet-Anbietern hat. Bei einem Treffen mit dem für den Ausbau verantwortlichen Bauunternehmen Leyrer+ Graf und den Bürgermeistern der betroffenen Gemeinden wurden die Abnahmedokumente unterzeichnet. Bei diesem Termin war auch Landtagsabgeordnete Margit Göll anwesend, auf deren Initiative eine Unterstützung durch die NÖG (Niederösterreichische Grenzlandförderung) für dieses Projekt zustande kam. Anfang 2020 wurde die Projektentwicklung mit den Planungsarbeiten und der Bewerbung gestartet. Im Rahmen der Ausschreibungsphase im Frühjahr 2020 wurde der Auftrag an Leyrer+Graf vergeben. Um einen wirtschaftlicheren Betrieb der Glasfasernetze zu ermöglichen, wurde während der Ausschreibungsphase entschieden, die Netze der vier Gemeinden über eine „Backbone“-Leitung zu verbinden. In Eisgarn und Reingers erfolgt ein weiterer Ausbau des Netzes mit Förderungen des Bundes, dieser soll im kommenden Jahr fertiggestellt werden.

Noch nicht aktivierte Kundenanschlüsse werden demnächst fertiggestellt. In der jetzt gestarteten Netzbetriebsphase werden neu eintreffende Bestellungen im Ausbaugebiet kontinuierlich aktiviert.