Die Schüler stehen mitten im ersten Semester, in der HAK Gmünd wurden in der Vorwoche bereits weitreichende Entscheidungen für die Zukunft gefällt. Neben der Umstellung mit den anderen Waldviertler HAKs zur Wirtschaftsakademie Waldviertel samt Logistik-Schwerpunkt (die NÖN berichtete) gibt es ab dem nächsten Schuljahr exklusiv in Gmünd auch einen neuen Industrie-Schwerpunkt.

Diese Spezialisierung ist einzigartig im Waldviertel und wird es österreichweit an nur fünf Standorten geben. „Die Schnittstelle Technik – Wirtschaft soll im Zentrum stehen. Dies wird auch von der Öffentlichkeit gefordert“, sagt Cordula Krammer, Direktorin des Schulzentrums.

„Die Schnittstelle Technik – Wirtschaft soll im Zentrum stehen.“ Cordula Krammer, Direktorin der HAK Gmünd

Mit dem neuen Bildungsangebot reagiert man auf die seit Jahren geforderte, aber immer noch fehlende HTL im oberen Waldviertel. Noch Ende September sagte Landesrat Ludwig Schleritzko bei einem Runden Tisch der NÖN zum Thema Waldviertler Arbeitsmarkt: „Man kann nicht von einem Tag auf den anderen aus einer HAK eine HTL machen. Die Schwerpunkte sind aber Signale, die greifen.“

Die HAK „Industrial Business“ garantiert nun eine praxisnahe Ausbildung in enger Kooperation mit Industriebetrieben aus der Region ab dem ersten Jahrgang. Es gibt zukünftig nur eine vertiefende Fremdsprache – „Industrial English“. Überlegt wird auch, Unterrichtsgegenstände wie Industrial Design oder Technologiemanagement in höheren Klassen auf Englisch zu unterrichten.

Vorige Woche wurde dazu im Schulzentrum Gmünd der neue Lehrplan vorgestellt und mit Vertretern des Wirtschaftsforums und der Industriellenvereinigung diskutiert, welche Anforderungen die Wirtschaft an die zukünftigen Absolventen stellt.

Die Schule müsse eine gute Basisausbildung bieten, betonte Marin Skelo von der IV Niederösterreich. Sehr gute Informatikkenntnisse sowie analytische und logische Fähigkeiten seien besonders wichtig. Als „Business Partner“ für Unternehmer bezeichnete Alexander Spitaler von der NBG das Schulzentrum. Er findet es wichtig, dass durch die neue Spezialisierung die Hemmschwelle zur Technik gesenkt werde. Die Zusammenarbeit soll noch verstärkt werden.

Waldviertel-Modell öffentlich präsentiert

Zusammenarbeit steht auch bei den Wirtschaftsakademien Waldviertel ganz oben. Die NÖN berichtete mehrmals über die in Österreich einzigartige, praxisorientierte Wirtschaftsausbildung ab nächsten Jahr in den HAKs Gmünd, Horn, Waidhofen und Zwettl. In der Vorwoche wurde das Modell in Waidhofen präsentiert.

Als größte Neuerung werden an den Schulstandorten ab dem dritten Schuljahr Schwerpunkte gesetzt: „Logistik.International“ (Gmünd), „Gesundheitsökonomie.Sport“ (Horn), „E-Business.Entrepreneurship“ (Waidhofen) und „Lebensmittel.Holz“ (Zwettl). Durch gemeinsamen Unterricht im virtuellen Klassenzimmer stehen diese vier Module Schülern an allen Standorten zur Verfügung.

In den beiden ersten Jahrgängen liegt der Fokus auf wirtschaftlicher Grundausbildung. Dazu wird die Ausbildung der Kernkompetenz Wirtschaftswissen in folgenden Bereichen vertieft: Marketing, Zukunftstrends, Unternehmensführung, Management, Digitalisierung, E-Business, Betriebswirtschaft, Unternehmensrechnung, Business English & Wirtschaftsethik.

Die Möglichkeit, sich über das neue Angebot zu informieren, gibt es am 22. November beim Infotag im Schulzentrum Gmünd. Dabei werden auch Vertreter des Wirtschaftsforums anwesend sein.