Seit 2007 keine Nachnutzung: Ein Zollamt, das dem Verfall geweiht ist?

Ungefähr sechzehn Jahre steht das Zollamt im tschechischen Ort Halámky bei Neunagelberg ungenutzt und verfällt langsam. Seit Ende 2007, als die Tschechische Republik dem Schengenraum beitrat und die Grenzkontrollen obsolet wurden, erfüllt das Zollhaus nicht mehr seinen eigentlichen Zweck, man sucht nach einer neuen Nutzung. Der aktuelle Preis des Objekts beträgt laut Berichten von jindrichohradeckydenik.cz über 14 Millionen Tschechische Kronen (rund 570.000 Euro), das Objekt steht zum Verkauf.

Der Ort bietet derzeit einen traurigen Anblick, denn rund um die Gebäude sammelt sich Unrat an. Der Müll wird von Autofahrern, die den Platz als Rastplatz nutzen, als auch von einigen Besuchern der nahen Sandgrube, produziert. Darüber hinaus sind die Wände der Gebäude von Sprayern besprüht worden. Das Zollhausgelände hatte seit dem Verlassen bereits mehrere Besitzer, aber es wartet immer noch auf eine Nutzung.

Pläne zu Umbau auf ein Casino sind geplatzt

Der derzeitige Eigentümer ist laut tschechischen Medienberichten die Budweiser Firma Apex, die den Komplex im Januar 2016 gekauft hat. „Die Idee dahinter war, das Gebäude in ein Casino umzubauen. Allerdings hat uns die Gemeindeverwaltung mit ihrer Verordnung nicht unterstützt, sodass unser Projekt nicht realisiert werden konnte. Wir betreiben mehrere Casinos in der Tschechischen Republik und im Ausland. Das ist ein normales, seriöses Geschäft, das unter strenger Aufsicht steht“, wird Petr Vrba, technischer Direktor von Apex, zitiert.

Die Verwaltung von Nová Ves nad Lužnicí, die das Casino abgelehnt hat, ist sich über die mögliche weitere Nutzung des Gebäudes im Klaren. „Ich kann dem Eigentümer nicht vorschreiben, dass er dort Wohnungen einrichten soll. Ich selbst würde aber gerne wieder ein Zollhaus in dem Gebäude sehen, damit es eine hochwertige Einrichtung für die Bedürfnisse des integrierten Rettungssystems oder der Grenzkontrollen gibt. Wenn es auf der österreichischen Seite so funktioniert, wo es ein erhaltenes Zollhaus gibt, warum sollte es dann nicht auch hier funktionieren,“ erklärt Bürgermeister Josef Dlabík.

Da der ursprüngliche Plan für ein Casino nicht aufgegangen ist, steht das Gebäude seit Mai 2022 erneut zum Verkauf. In anderthalb Jahren habe sich jedoch kein ernsthafter Interessent bei der Agentur gemeldet.

2016 kehrten die Zollbeamten nochmal nach Hálamky zurück

„Es gab etwa zwei oder drei Interessenten, aber gleich zu Beginn. Die meinten sie würden sehen, wie und was, und das war's dann auch schon. Es handelt sich aber um einen interessanten Standort wegen der umgebenden Landschaft und der angrenzenden Sandgrube, wenn der Bergbau dort irgendwann in der Zukunft aufhört,“ so Petr Vrba. Das Gelände sei im Bebauungsplan so ausgewiesen, dass dort ein Erholungszentrum, ganzjährige Unterkünfte, Sozialeinrichtungen, Geschäfte oder ein Bildungszentrum entstehen könnten.

Nach der Schließung kehrten die Zollbeamten kurzzeitig an den verlassenen Standort bei Halámky zurück. Zwischen 2016 und 2018 war die Zollverwaltung dort aufgrund der Migrationswelle untergebracht. Auch die Gebäude an der Grenze wurden von der Polizei überwacht. „Aber im Laufe der Zeit gab es keinen Bedarf mehr für die Zollverwaltung, sodass es jetzt an uns als Eigentümer des Gebäudes liegt. Wir führen dort stichprobenartige Kontrollen durch, und das Gebäude ist mit Sicherheitsausrüstung ausgestattet. Gleichzeitig räumen wir ein- oder zweimal im Jahr den Dreck, den Leute oder Lkw-Fahrer hinterlassen und die das Zollhaus als Rastplatz nutzen, weg“, sagte Petr Vrba gegenüber jindrichohradeckydenik.cz.

Auf österreichischer Seite wird die Zollstelle Gmünd-Nagelberg auch heute noch genutzt. Abgewickelt werden dort für Geschäftsfälle im EU-Binnenmarkt oder mit Drittstaaten unter anderem Verbrauchssteuern, Ausfuhrzölle oder Zölle für die Überlassung zum freien Verkehr für ganz Österreich.