Abgeordnete Martina Diesner-Wais: „Mehr als die Hälfte umgesetzt“

waldviertel Wenn die Bundesregierung mit ÖVP und Grünen bis zum regulären Zeitpunkt der nächsten Wahlen hält, dann wurde soeben die Halbzeit überschritten. Geprägt waren die zweieinhalb Jahre seit der Nationalratswahl 2019 nicht nur durch etliche Minister- und Kanzlerwechsel, sondern freilich durch die 2020 ausgebrochene Covid-Pandemie mit allen Konsequenzen bis zu Lieferengpässen und Teuerungen, die durch den Ukraine-Krieg noch verstärkt wurden.

„Auch wenn es aussehen mag, als habe es in der Zeit nur Corona gegeben: Wir haben fleißig gearbeitet, hatten so viele Sitzungen wie noch nie, haben schon mehr als die Hälfte unseres Programmes umgesetzt“, sagte ÖVP-Abgeordnete Martina Diesner-Wais bei einer Pressekonferenz gemeinsam mit ihrem Waldviertler Klubkollegen Lukas Brandweiner.

Covid, Krieg und der Terrorakt hätten die Vorstellungen aller überstiegen, so Brandweiner. Aber das Bild, die Regierung bringe wenig auf die Reihe, stimme einfach nicht: 40 Milliarden Euro seien seit 2019 an Entlastungen beschlossen worden, in vielen Punkten habe auch die Zusammenarbeit mit SPÖ und Neos gut funktioniert. Das Waldviertel profitiere etwa durch Klimaticket (Einsparungen mit teils über 1.400 Euro pro Kopf), Bahnausbau, Breitbandmilliarde oder Erneuerbaren-Ausbaugesetz – ein 300-Millionen-Euro-Paket für den Ausbau erneuerbarer Energieträger ziele auf kleine und mittlere Solar-, Wind- und Wasserkraftanlagen ab. Das helfe gerade dem Waldviertel, sagte Diesner-Wais: „Wir haben die Flächen auf den Dächern. Wir waren bereits am Weg, aber die Ukraine-Krise gab den Turbo.“

„Spürt, dass in der Pflege was passieren muss“

Schmerzlich sei für sie als Wahlkreis-Abgeordnete, dass der persönliche Kontakt zur Bevölkerung unter der Pandemie gelitten habe. Brandweiner: „Dabei spürst du einfach, wo‘s noch Unterstützung braucht.“

Dass es diese im Kampf gegen die Teuerung brauche, sei klar, sprachen die Abgeordneten zwei mit gesamt vier Milliarden Euro dotierte Pakete an. Die entlasten demnach vor allem Familien (etwa mit Familienbonus Plus und höherem Kindermehrbetrag), Senioren, Pendler, Landwirte und „transportintensive Betriebe“. Die Abhängigkeit vom Auto im ländlichen Raum sei bei „ökologischen Komponenten der Steuerreform berücksichtigt“, nannte Diesner-Wais etwa eine um die Hälfte höhere Pendlerpauschale und einen vervierfachten Pendlereuro. Zum regionalen Klimabonus – im Waldviertel oft 200 Euro/Kopf – kämen 150 Euro/Haushalt als Energiekostenausgleich, für Wenigverdiener gebe es nach 150 Euro im Februar wieder 150 im April.

„In den Betrieben sind die Hilfen angekommen.“

Für 171.000 Beschäftigte bzw. Pensionisten im Wahlkreis Waldviertel gebe es 71 Millionen Euro Entlastung dank Senkung der Steuersätze in mehreren Schritten bis 2023, wobei auch Personen mit keiner oder geringer Lohnsteuer durch ein Plus der Negativsteuer von 400 auf 650 Euro profitieren.

„Auch die Gemeinden stehen gut da, haben die Auswirkungen der Pandemie bewältigt und können wieder investieren“, spricht Brandweiner etwa von plus fünf Millionen Euro an Ertragsanteilen für unsere Kommunen. Investitionsprämien von 153 Millionen Euro hätten 1,66 Milliarden Euro an Investitionen im Waldviertel (mit Krems) ausgelöst. Und: „In den Betrieben sind die Hilfen angekommen.“ Sie würden von Tarifsenkung, Gewinn- und Investitionsfreibetrag profitieren.

In Sachen Pflege sei einiges auch für die Region auf Schiene gebracht worden, etwa mit „Community Nurses“. Der Wille, noch mehr weiterzubringen, sei stark, sagte Brandweiner. Die Pandemie sei da ein Bremser gewesen, „man spürt, dass etwas passieren muss. Ich rechne mit brauchbaren Ergebnissen noch heuer.“ Diesner-Wais will sich indes für eine Pflegeschule im Viertel einsetzen, „wo die Ausbildung stattfindet, haben wir die Fachkräfte“.

