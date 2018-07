Mehr als fünf Jahre nach einem folgenschweren Zwischenfall in der Großschönauer Katastralgemeinde Harmannstein liegt nun das rechtskräftige Urteil vor: Die Marktgemeinde ist zu drei Viertel Schuld am Sturz von Martha Becherer am Bankett der eisglatten, verschneiten Verbindungsstraße zwischen zwei Schulgebäuden der Pan-Gemeinschaft. Die Restschuld trifft laut Urteil Martha Becherer. Die damals 63-jährige Mitbegründerin der Gruppe – die zuvor jahrelang vergeblich die Errichtung eines Gehsteiges an der abschüssigen Stelle gefordert hatte – hatte sich dabei einen doppelten Oberschenkelhalsbruch zugezogen.

Aus der Sicht der etwa 40-köpfigen Pan-Gruppe ist mit dem Urteil am Landesgericht Krems der damalige „Rechtsstandpunkt des Bürgermeisters“ als unrichtig korrigiert worden, wie Barbara Hahn erklärt: „Der über Jahre hinweg aufrecht erhaltene unrichtige Standpunkt hat ein Klima geschaffen, das schwer zu durchbrechen und richtigzustellen ist. Der Sturz war die Spitze des Eisbergs.“

Gericht unterstellt grobe Fahrlässigkeit

Die Gruppe hatte wie berichtet viele Jahre lang um die Finanzierung eines Gehsteiges mitsamt Geländerkonstruktion gekämpft, dazu selbst Landesregierung und Volksanwalt eingeschaltet und ein Verkehrsgutachten vorgelegt.

Bürgermeister Martin Bruckner (ÖVP) hatte damals erklärt, dem Wunsch aus Kostengründen nicht nachkommen zu können. Nach der Anzeige infolge des Sturzes im Februar 2013 war mit der Causa auch der Oberste Gerichtshof befasst, der die prinzipielle Ausklammerung des Banketts vom Winterdienst als „grobe Fahrlässigkeit im objektiven Sinn“ bewertete und die Angelegenheit noch einmal dem Landesgericht Krems übergab.

Der Marktgemeinde fallen durch dessen Urteil laut Bürgermeister Bruckner Kosten von etwa 25.000 Euro inklusive 9.000 Euro Schmerzensgeld und eigenen Anwaltskosten zu – die Gemeinde haftet auch für drei Viertel aller künftigen mit dem Vorfall in Verbindung zu bringenden Schäden. Sämtliche Kosten sind allerdings nach Auskunft des Gemeindechefs durch eine Versicherung gedeckt.

Bruckner zeigt sich jedoch über die Bewertung als „grobe Fahrlässigkeit“ erschüttert: Welche Folgen dieses Urteil haben werde, sei nicht absehbar. Immerhin wird dieses künftig bundesweit alle Gemeinden im Winter bei erhöhtem Verkehrsbedürfnis wesentlich stärker in die Pflicht nehmen.

Bruckner-Antrag auf Änderung des Gesetzes

Bruckner beantragte daher bereits eine Änderung des Landesstraßengesetzes beim Gemeindebund. „Wir haben in unserer Gemeinde 68 unbebaute Grundstücke, die in den Ortschaften direkt an beiden Seiten an die Landes- und Gemeindestraßen angrenzen“, sagt er: „Wenn bei diesen Stücken jetzt auch die Bankette geräumt und gestreut werden müssen, dann entstehen höhere Winterdienstkosten. Wer soll das organisieren, durchführen und bezahlen?“

Die Passage in Harmannstein ist inzwischen entschärft: Die Pan-Gruppe hat am öffentlichen Gut aus eigenen Mitteln einen Gehsteig errichten dürfen, weil sie im Gegenzug dazu auch die Verantwortung für die Betreuung übernahm. Letzteres könnte nach der Gerichtsentscheidung wanken, wie Barbara Hahn erklärt: „Durch das Urteil muss die Zuständigkeit unseres Erachtens neu definiert werden. Dazu liegt eine Eingabe unsererseits auf der Gemeinde auf.“