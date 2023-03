„Alle meine Männer“: Laien aus dem Lainsitztal feierten Premiere

Ein starkes Lebenszeichen setzt die Theatergruppe „Die Laien aus dem Lainsitztal“ mit der Produktion „Alle meine Männer“. Gelungene Premiere war am 18. März.

Dem Publikum im voll besetzten VAZ wurde eine schwungvolle Komödie präsentiert, die neben zahlreichen Attacken auf die Lachmuskeln auch jede Menge nicht vorhersehbare Wendungen beinhaltete. Regisseurin Sabine Steiner schaffte es wie gewohnt, die acht Akteure auf der Bühne in Höchstform zu bringen. Die Geschichte um zwei alte Tastentelefone und den beiden Wohnungen in den Wiener Bezirken Meidling und Hietzing verlangt den Hobbyschauspielern vollen Einsatz ab. Und diesem Auftrag wurden sie auch gerecht.

Allen voran geht Nina Aichinger in der Hauptrolle als Taxilenkerin Caro Novacek voll auf. Energiegeladen sorgt sie für perfekt in Szene gesetzte Pointen. Vollste Unterstützung bekommt sie von Stefan Stangl, Adi Mitteröcker und Vera Fettner, die ihr an Einsatz, Mimik und Gestik sowie Ausdrucksstärke um nichts nachstehen. Auch Patrick Wandl, Melanie Müllner, Michael Steinbrunner und Sigi Schaffer gehen in ihren Rollen voll auf.

„Alle meine Männer“ gibt Einblicke in die Beziehungskiste der Taxilenkerin Caro Novacek, bei der sich so manche Abgründe auftun – Spannung und Action inbegriffen. Das Publikum wird von Beginn an mitgerissen und kann sich zwei Stunden lang perfekt unterhalten. Trotz gelegentlicher Hektik auf der Bühne ist es eine gelungene Produktion, die gefällt. Das Premierenpublikum dankte dafür mit großem Applaus.

Weitere Termine: 24., 25., 31. März & 1. April um 19.30 Uhr, 26. März & 2. April um 17 Uhr im VAZ-Harmanschlag. Karten: 0664/1513689 täglich ab 17 Uhr.

