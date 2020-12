Es ist Kreativität, Konzentration und viel Fingerspitzengefühl gefordert, wenn Polster, Decken oder Bilder mit verschiedensten bunten Motiven bestickt werden. Die 89-jährige Maria Graf aus Harmanschlag geht dieser Beschäftigung trotz ihres hohen Alters bis heute nach.

„Seit meiner frühesten Jugend beschäftige ich mich gerne mit Handarbeit. So habe ich früher sehr viel für meine Familie genäht und gestrickt. In den vergangenen Jahren bin ich ganz begeistert vom Sticken“, erzählt sie. Ihr größtes Werk? Vor mehreren Jahren hat sie der Har manschlager Kirche bestickte Decken übergeben. Drei an der Zahl: eine für den Hauptaltar und jeweils eine für die beiden Seitenaltäre.

Jetzt dienen ihre Polsterüberzüge, Tischdecken und Bilder oft auch als Geschenke zu allen Anlässen für die Familie. Als Unterstützung hat Maria Graf eine Tageslichtlampe – schließlich verlangt das Auszählen und Ausmessen viel Genauigkeit. Das Sticken halte die Mutter geistig fit, sei auch eine gute motorische Übung, sagt Tochter Marianne Wandl. „Für mich ist es eine schöne Beschäftigung in den langen Tagen, wo ich teilweise alleine zu Hause bin. Fad wird mir dabei nie und ich kann den finsteren Wintertagen auch etwas Positives abgewinnen“, erzählt Maria Graf.

Weil sie in der Schule noch Kurrentschrift gelernt hat, konnte sie auch eine alte Pfarrchronik von Angelbach übertragen. Aber nicht nur die: „Verwandte und Bekannte bringen immer wieder Schriftstücke, die sie irgendwo gefunden haben und Mama entziffert das dann“, erzählt Marianne Wandl.

Auch das erfordert Konzentration, auch das hält im hohen Alter geistig fit.