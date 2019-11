Der Süden Österreichs hat mit einem Schneechaos zu kämpfen – der Winter ist also angekommen. Die Liftbetreiber in Harmanschlag und Karlstift beginnen gerade mit den letzten Vorbereitungen für die neue Skisaison.

Sowohl in Harmanschlag als auch in Karlstift will man um den Nikolaustag (6. Dezember) die Saison starten – sofern es das Wetter zulässt. Am Arra in Harmanschlag wurde wieder in die „Schnee-sicherheit“ investiert. „Wir haben zwei zusätzliche Schnee-Erzeuger angeschafft“, berichtet Arralifte-Geschäftsführer Peter Weinberger, der sich mit seinem Team auch für die Liftkarten Neues einfallen hat lassen. „Skifahren ist ja bekanntlich teuer, muss es aber nicht sein. Ab dieser Saison nehmen wir am Projekt ‚Snowpass.com‘ teil.“

"Die Käufer können damit zum Erhalt des Wintersportangebotes im Waldviertel beitragen"

Das ist eine europaweite Saisonkarte, mit der Viel-Skifahrer angesprochen werden. In Österreich zählen derzeit 16 Skiorte zu den Partnern. Die Saisonkarte für die Arralifte gibt es aber weiterhin. Der Vorverkauf dazu läuft noch bis 30. November. „Die Käufer können damit zum Erhalt des Wintersportangebotes im Waldviertel beitragen“, betont Weinberger, der darauf hinweist, dass es auch für den Fall einer „schneelosen Skisaison“ einen „Plan B“ geben würde: „Dem Käufer werden mindestens 35 Betriebstage garantiert. Werden diese nicht erreicht, so gibt es einen Gutschein für die folgende Saison.“

Für Wolfgang Landl, Betreiber der Aichelberglifte in Karlstift, sind die Vorbereitungen fast abgeschlossen: „Wir könnten bei entsprechender Schneelage sofort starten.“ Die Schneekanonen wurden auf energiesparendere Geräte umgestellt, die Liftgehänge (jene Teile, an dem die Bügel am Seil befestigt sind) wurden erneuert und das „Kinderbärenland“ vergrößert. Los gehen soll es am 6. und 7. Dezember. Landl: „Da ist die Aktion Skikids geplant, mit kostenlosem Zwei-Tages-Einsteigerkurs für Anfänger.“