Skigebiete sperren auf

Das passende Wetter ist schon da und dürfte es bis zum Wochenende auch bleiben. Dann wollen die Skigebiete in Karlstift und Harmanschlag nämlich in die heurige Saison starten. Trotz niedriger Temperaturen und Schneefällen in den vergangenen Tagen bleibt das Zittern um die Witterung aber.

„Wir wären bereit und könnten jederzeit loslegen“, sagte Wolfgang Landl, Betreiber der Aichelberglifte in Karlstift, am Wochenende. Am 18. Dezember will er tatsächlich starten – vorerst allerdings nur am Wochenende, ehe ab 26. Dezember täglicher Betrieb geplant ist. Beschneit wurden die Hänge bereits. Zum vorzeitigen Planieren war der Schnee zu wertvoll, das Risiko schlechter Witterung gleichzeitig zu hoch. Deshalb war er am Wochenende noch auf Haufen gelagert. „Planierter Schnee würde Regen oder Tau mehr Angriffsfläche bieten“, erklärt er. Dass es zum Saisonstart auch Naturschnee gibt, sei zwar schön, in der Praxis aber nicht viel mehr als Dekoration: „Ohne das Beschneien mit Kunstschnee würde es nicht gehen.“

Hoffen, dass kein Tauwetter kommt

Die vergangenen Jahre haben die Liftbetreiber vorsichtig werden lassen, zu oft gab es zwischendurch Tauwetter. Landl hofft, dass der Schnee heuer auch über den Jahreswechsel hinaus bleibt. Den Winter über werden in Karlstift wieder Skikurse angeboten. Die Loipen sind schon in Betrieb und waren zur Freude von Wolfgang Landl auch schon gut besucht.

In Harmanschlag trägt das Team der Arralifte nach dem plötzlichen Ableben von Betriebsleiter Rainer Poiss (mehr dazu auf Seite 37) Trauer, will aber trotzdem am 18. Dezember in die Saison Starten, allerdings nur am Kinderlift. „Wann es am großen Lift losgeht, hängt vom Wetter ab“, erklärt Geschäftsführer Peter Weinberger: „Wir hoffen, dass das Wetter hält und kein Regen kommt.“ Der tägliche Liftbetrieb sei erst für die Zeit nach Weihnachten geplant. Dann werden auch wieder Skikurse angeboten. Mit – vor allem finanziellen – Einbußen durch die 2G-Regel rechnet man sowohl in Karlstift als auch in Harmanschlag.