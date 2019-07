Zuversicht versprüht Sabine Steiner als Besitzerin des Arrahofes in Harmanschlag (Gemeinde St. Martin) trotz eines vor wenigen Tagen angelaufenen Sanierungsverfahrens: Sie erhalte durch die Steuer- und Unternehmensberater-Kanzlei WWV-Group Unterstützung, die Hoffnung auf einen Fortbestand des Betriebes gebe, sagt sie auf NÖN-Nachfrage.

Für Details verweist sie auf Leopold Kaufmann von der WWV-Group, der seiner Mandantin Mut macht. Wenn es nach ihm geht, dann wird das Wirtesterben den Arrahof nicht erfassen, ein Arbeitgeber und ein Treffpunkt für die Menschen im beliebten Wintersport-Ort erhalten bleiben.

„Es wurden bereits Restrukturierungen vorgenommen, erste positive Schritte gesetzt“, betont er. Die Kalkulation sei auch in der Gastronomie angepasst worden, einer von zuvor sechs Mitarbeitern sei inzwischen nicht mehr dabei, Synergien zur nahen Bogenschieß-Anlage würden angestrebt.

Zur besseren Positionierung der vier bereits etwas attraktivierten Fremdenzimmer seien diese nun über Plattformen wie booking.com abrufbar. Ziel sei es zudem, auch den Ort St. Martin – der nach dem Ende des Gasthauses Weninger ohne Wirt dasteht – verstärkt anzusprechen. Durch „Essen auf Rädern“ geschehe das bereits.

Vor 25 Jahren Traum im Waldviertel erfüllt

Martina Withoff, Masseverwalterin im Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung, hält den Betrieb für „grundsätzlich in Ordnung“, die Insolvenz sei primär durch einen Liquiditäts-Engpass verursacht worden. Withoff meint, der Großteil der Kredite stehe in Zusammenhang mit der Liegenschaft, nicht mit der betriebswirtschaftlichen Führung.

Mittlerweile 25 Jahre sind es her, dass Sabine Steiner mit ihrem Gatten als Betreiberfamilie für den Arrahof aus dem Most- ins Waldviertel übersiedelt war. „Wir haben bewusst einen Gastronomie-Betrieb im Waldviertel gesucht, weil die kleinstrukturierte Landschaft hier einfach wunderbar ist“, blickt sie zurück: „Ich bin immer noch sehr gerne in Harmanschlag.“

Über den Sanierungsplan soll am 25. September am Landesgericht Krems befunden werden.

Der Umsatz habe, so Leopold Kaufmann, bereits wieder angezogen.