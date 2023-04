Neues Paketcenter eingerichtet: Aus der Not eine Tugend gemacht

Jan Pavlofsky gehört seit einigen Jahren dieses ehemalige Gasthaus und seine aus Tschechien stammende Familie nutzt das große Gebäude als neues Zuhause. „Wenn ich etwas im Internet bestellt habe, dann war es oft mühsam, zu dem Paket zu kommen, oder Waren wieder retour zu schicken. Ich habe sehr oft mein Paket suchen müssen. Somit habe ich mir überlegt, selbst ein Paketcenter zu öffnen. Davon profitieren jetzt auch andere Internetkunden“, betont Tereza Pavlofsky, die Tochter des Hausbesitzers.

Vor zwei Wochen wurde mit dem Paketcenter gestartet. „Dieses neue Service in Harmanschlag muss natürlich erst anlaufen, aber die ersten Kunden haben schon ihre Pakete bei uns abgeholt“, freut sich Pavlofsky, die mit den Paketzustellern von DPD, UPS und GLS zusammenarbeitet. Die Öffnungszeiten ihres Paketcenters seien „sehr kundenfreundlich“, Pakete abholen und abgeben könne man wochentags von 8 bis 19 Uhr. „Da die gesamte Familie in diesem Haus wohnt, ist auch immer jemand vor Ort“, erklärt sie. Besser könnte das Sprichwort „Aus der Not eine Tugend machen“ wohl kaum passen.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.