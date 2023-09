Neues Buch veröffentlicht: In 111 Orten den Süden Tschechiens erkunden

Ins Buch haben es unter anderem das Haihang Shopping Center in České Velenice, das Egon-Schiele-Gartenhaus in Český Krumlov und das Eissportstadion in České Budějovice geschafft. Brigitte Temper-Samhaber und Thomas Samhaber waren in den vergangenen Jahren in Südböhmen unterwegs, viele Orte haben sie im Zuge dessen für sich entdeckt. Für die erfolgreiche Buchreihe des Emons-Verlag durften sie nun 111 davon auswählen, in kurzen Texten beschreiben und ein einladendes, frisches Bild der Nachbarregion zeichnen.

Zu erkunden gibt es romantische Schlösser, versetzte Brücken und kuriose Denkmäler, Naturparks, Waldspielplätze und Gastgärten. Die Fotos stammen von Karin und Gerhard Schul - die ersten, die das Abenteuer, alle 111 Orte zu besuchen, erfolgreich bestanden haben. Für die Leser werden in diesem etwas anderen Reiseführer Fragen beantwortet, die man sich selbst wohl erst vor Ort stellen würde: Warum hat man für einen Zuckerwürfel ein Denkmal errichtet? Wo ist das Versteck im Baum? Wie gelang es zwei Alchemisten Gold in Bier zu verwandeln und wo liegt der Teich, der den Himmel berührt und die Welt bedeutet? Und wie fühlt man sich in der Rüstung von Tom Cruise?

Das Autorenteam sieht das Buch als Liebeserklärung an eine erstaunliche Region: „Südböhmen ist ein unerschöpfliches Ausflugsparadies für alle, die Natur und Kunstschätze lieben, von Altem fasziniert sind und gerne Neues entdecken. Eine Region für Naturliebhaber und Menschenfreunde und besonders für alle, die wissen: ‚Simple pleasures are the best‘. Böhmische Bramboráky und ein Eis oder kaltes Bier im Gastgarten an der Moldau“, sagen die Autoren: „Seit die Region im Süden Tschechiens 1989 aus seinem Dornröschenschlaf geküsst wurde, zeigt sie sich bunt, heiter, einladend, immer wieder überraschend und mit schwejkischem Augenzwinkern.“