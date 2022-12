Vielseitig engagiert: Große Trauer um Erwin Winter

In vielen Vereinen und Organisationen ist die Trauer groß: Mit dem Tod von Erwin Winter verliert man ein engagiertes Mitglied, das mit vollem Engagement über Jahrzehnte seinen Beitrag geleistet hat. Am 10. Dezember verlor Erwin Winter im Alter von 68 Jahren den Kampf gegen seine schwere Erkrankung.

Es gibt kaum jemanden in der Gemeinde St. Martin, der Erwin Winter nicht gekannt hat. Der langjährige Gemeinderat – er legte diese Funktion nach zehn Jahren bei der Wahl 2020 zurück – leitete seit Jahren den Seniorenbund St. Martin und den Kameradschaftsbund Harmanschlag. Dem ÖKB trat er 1984 bei. Seit rund 20 Jahren stand er dem Verband mit knapp 60 Mitgliedern vor.

„Förderte Zusammenhalt und Dorfgemeinschaft“

„Erwin Winter war ein zuverlässiger Obmann, der für alle ein offenes Ohr hatte und mit Diplomatie agierte. Egal mit welchen Aufgaben man ihn betraut hat, er hat alles in seiner ruhigen und besonnenen Art umgesetzt. Wir vermissen ihn“, betont ÖKB-Bezirksobmann Hermann Kitzler. Der Ortsverband Harmanschlag wird nun von Werner Haidvogl interimistisch geleitet. Erst am 9. Dezember wurde dieser zum geschäftsführenden Obmann gewählt. „Wir haben gehofft, dass Erwin Winter wieder gesund wird und die Obmannschaft übernehmen kann“, erklärt Bezirksobmann Kitzler. „Der ÖKB war ihm immer ein großes Anliegen, er ist mit allen gut ausgekommen. Er hat viele Veranstaltungen besucht und mich immer dazu mitgenommen“, trauert Werner Haidvogl um den Obmann, der außerdem in der Pfarre Harmanschlag über viele Jahre als Pfarrgemeinderat gewirkt hat und als Mitglied der Feuerwehr aktiv war.

Auch Bürgermeister Peter Höbarth trauert um einen langjährigen Weggefährten: „Erwin förderte immer die Dorfgemeinschaft und den Zusammenhalt in der Gemeinde.“ Das Begräbnis von Erwin Winter findet am 16. Dezember in Harmanschlag statt. Die Betstunde beginnt um 13.30 Uhr, das Requiem um 14 Uhr.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.