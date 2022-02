Sexattacke in Waldviertler WC-Anlage: Gefängnisstrafe für Täter

In der Toilettenanlage beim Busbahnhof in Heidenreichstein wartete ein 31-Jähriger am 20. Dezember vergangenen Jahres auf den Bus nach Gmünd. Als eine 16-Jährige die WC-Anlage aufsuchte, überkam den Gmünder, wie er vor Gericht bekannte, die „Lust, zu vögeln“.

Brutal fiel er über den Teenager her: Er packte das Mädchen, hinderte es am Verlassen der WC-Anlage und zerrte es in eine Kabine. Dort drückte er die 16-Jährige zu Boden und griff ihr unter die Kleidung an die Brust. Seiner Forderung, sich zu entkleiden kam das Opfer nicht nach. Es wehrte sich.

„Hör auf, hör auf. Ich will nicht, hat sie g‘schrien, und da hab i sie gehen lassen“, schilderte der 31-Jährige und räumte nach harschem Nachhaken der Richterin ein, dass er mit der massiven Gegenwehr nicht gerechnet habe.

Der vorbestrafte Gmünder wurde wegen versuchter Vergewaltigung zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt. Weiters wurde eine bedingte Strafnachsicht von fünf Monaten widerrufen. Nicht rechtskräftig.

Das berichtete die NÖN zu dem Vorfall:

