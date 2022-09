„Dorfwirt“ in Litschau hat neuen Küchenchef

Werbung Blicke zurück & nach vor Anzeige 30 Jahre Hopferl: Ein Biertreff wurde zum Stadtwirtshaus

Mit 26 Jahren erkochte er die 1. Haube, vor drei Jahren belegte er beim Rolling-Pin-Kochwettbewerb den 3. Platz als „Junger Wilder“ und im Herbst des Vorjahres wurde er erneut mit einer Gault-Millau-Haube bewertet. „Ein Glücksgriff“, so Nicole Auer, die Hoteldirektorin des Theater- und Feriendorfs Köngisleitn, „denn gerade in diesen turbulenten Zeiten einen herausragenden Koch im Oberen Waldviertel zu finden, ist die sprichwörtliche Nadel im Heuhaufen zu suchen. Wir freuen uns sehr, zusammen mit Klaus Hölzl diesen gastronomischen Neustart durchführen und unseren Gästen eine solide, bodenständige Küche mit einer pfiffigen Note bieten zu können.“

Der 30-jährige hat sich einer regionalen Wirtshausküche verschrieben, die mit traditionell-heimischen Produkten des Waldviertels wie Fisch, Wild, Kartoffel oder Mohn, zudem mit alten Getreidesorten wie Einkorn oder Emmerkorn aufwartet. Zugleich legt Klaus Hölzl großen Wert auf saisonale Lebensmittel, die er bei regionalen Anbietern bezieht und in kreativen Kombinationen präsentiert.

Aktuelle Gerichte sind etwa das Zweierlei vom Litschauer Reh mit Maisgrießknödel, Wurzelgemüse und Vogelbeeren, das vegane Schwammerl-Gulasch mit Mohn-Serviettenknödel und Mangold, der Gebratene Schlosskarpfen mit Steinpilzen, Emmerkorn-Gnocci, Miso und brauner Buttersoße oder zum Dessert Crème brûlée vom Ziegenkäse mit Apfel, Fichte & Gurke. So stammen etwa das Bio-Miso aus Oberösterreich, der Karpfen aus dem Schloss Litschau oder die Getreidesorten aus biologischer Landwirtschaft im Waldviertel.

Der Waldviertler Koch war zuletzt in der „Auszeit“ des Stadthotels in Waidhofen/Thaya tätig. Der Lokalname geht auf Hölzls erstes Restaurant in Gastern zurück, das er zusammen mit seiner Ehefrau Melanie 2016 eröffnete und mehr als drei Jahre lang betrieb. Die Jahre der Selbstständigkeit haben Hölzl vor Augen geführt, dass seine Leidenschaft der Kochkunst gehört. Er hat u. a. bei den weltbesten Sterneköchen im Hangar 7 gelernt und seine Ausbildung zum Gastronomiefachmann bei Haubenkoch Oswald Topf in Vitis absolviert.

Mit dem Dorfwirt-Küchenchef Klaus Hölzl fügt sich ein weiterer unternehmerischer Baustein in das Theaterdorf-Projekt, denn Genuss in all seinen Facetten wird hier im kulturtouristischen Leitbetrieb des nördlichen Waldviertels großgeschrieben.

„Wir verfolgen die Vision einer GENUSS-reichen Symbiose von Bildung, Kunst und Kulinarik“, so Zeno Stanek, der Initiator sowie Gründer und Leiter der Festivals Litschau, „denn im Moment des Genusses, wenn wir mit all unseren Sinnen wahrnehmen, sind einzigartige Kräfte am Werk, die eine Alltags-Verrückung ermöglichen. Dies trifft in besonderem Maße für den kulinarischen Genuss zu. Mit Klaus Hölzl konnten wir einen regional verwurzelten und zugleich kosmopolitisch denkenden Spitzenkoch gewinnen, der unsere Gäste, unsere Hotel- und Festival-Besucher mit seinen Kochkünsten verwöhnt und ihnen ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Denn: Wir alle wollen emotional berührt, ab und an verzaubert werden.“

