Haugschlag 10. Charity-Golfen für Kinderreha: Knapp 65.000 Euro erspielt

Lesezeit: 2 Min NR NÖN Redaktion

Das Organisationsteam: Nikolas Ambrozy (Wiener Städtische) und Gerhard Hutter (ehem. Obmann NÖ Gesundheitskasse), Wolfgang Lehner (Landesdirektor Wiener Städtische), Markus Wieser (Obmann des Fördervereins, Präsident AKNÖ) und Cheforganisator Paul Ambrozy (v. l.). Foto: Christine Deutsch

B ereits zum zehnten Mal veranstaltete der ,,Förderverein Kinder- und Jugendrehabilitation in Österreich“ in Kooperation mit der Wiener Städtischen Versicherung am Samstag das Charity-Golf-Turnier im Golfclub Haugschlag.