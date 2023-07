Auch in Tschechien: Kindergarten sucht händeringend nach Kindern

In Österreichs nördlichstem Kindergarten in Haugschlag sind laut Bürgermeister Franz Kuben (ÖVP) nur 15 Kinder für das nächste Kindergartenjahr gemeldet: „Wir haben einfach zu wenig Nachwuchs. Heuer ist bisher nur ein Baby zur Welt gekommen. Um den Fortbestand des Kindergartens zu sichern, suchen wir deshalb in umliegenden Gemeinden nach Kindern, die unsere Einrichtung besuchen wollen.“

Dazu führte er auch schon Gespräche mit den Verantwortlichen der tschechischen Nachbargemeinden Nová Bystřice und Chlum. Diese seien erfolgversprechend gelaufen. „In den beiden Gemeinden gibt es nämlich viele Kinder, die dort keinen Kindergartenplatz mehr bekommen“, erklärt Kuben. In den tschechischen Lokalzeitungen wurde bereits über dieses Angebot aus Haugschlag berichtet. „Ob die Eltern aber ihre Kinder zur Betreuung zu uns bringen werden, ist noch offen.“

Bürgermeister Franz Kuben. Foto: Foto: privat

Der Kindergartentransport wäre nämlich die Angelegenheit der Eltern. „Aber Nová Bystřice ist rund acht Kilometer von uns entfernt, von Chlum sind es sogar nur zwei Kilometer bis zu uns. Das wäre also kein großer Aufwand“, hofft Kuben. Die Kinder im Kindergarten Haugschlag werden von Kindergartenleiterin Barbara Gratzl, Betreuerin Waltraud Volkmann und Stützkraft Erika Heißenberger betreut. Auch die Nachbargemeinden auf österreichischer Seite könnten die freien Plätze nutzen. Kuben: „Durch die Kindergartenoffensive werden in einigen Gemeinden die Kindergartenplätze zu wenig. Da schon die Zweijährigen in den Kindergärten aufgenommen werden müssen, braucht es mehr Platz. Auch da könnten wir aushelfen.“

Und den Kindergarten aufzugeben? „Natürlich wäre das einfacher und unsere Kinder in anderen Gemeinden betreuen zu lassen. Aber das wollen wir so lange es geht verhindern. Wenn der Kindergarten zu ist, bleibt er zu. Das muss uns bewusst sein.“