Viele Baustellen werden in Haugschlag in den nächsten Wochen durchgezogen. Dafür sprach sich der Gemeinderat am 29. Juni einstimmig bei seiner Sitzung aus.

Der Gehsteig durch Haugschlag wird saniert und jetzt auch asphaltiert. Den Auftrag dafür über 34.200 Euro erhielt die Firma Wurz. In der Eckgasse muss eine neue Stützmauer errichtet werden, da sich die bestehende Mauer senkt. Die rund 1,30 Meter hohe und 50 Meter lange neue Mauer wird die Baufirma Kuben aus Litschau im Herbst errichten. Die Kosten belaufen sich auf 13.700 Euro. Der Turm der Kapelle in Türnau muss saniert werden. „Das ist höchst notwendig“, betont Bürgermeister Adolf Kainz (ÖVP). Den Auftrag über 9.800 Euro erhielt die Firma Eschelmüller. Die Sanierung wird noch im Sommer erfolgen.

Angekauft werden musste eine Eisen- und Manganfilteranlage für den „6er-Brunnenschacht“. Dieser Filter kostet 16.000 Euro. Dazu kommen noch Kosten für die Installation und die Leitung.