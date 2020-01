Nach dem kurzfristig vor Weihnachten erfolgten Rückzieher des langjährigen Bürgermeisters Adolf Kainz tritt Franz Kuben aus Rottal als neuer Spitzenkandidat der ÖVP in der Gemeinde Haugschlag an.

„Ich nehme die neue Herausforderung sehr gerne an“, sagt der 51-Jährige: „Ich kann auf ein engagiertes Team bauen, das neben Vizebürgermeister Karl Proll drei neue mögliche Mandatare beinhaltet.“ Die Gemeindepolitik ist für Kuben kein Neuland, im Gegenteil: Er ist seit 30 Jahren geschäftsführender Gemeinderat, „ich weiß daher, wie der Hase läuft“.

"Die gute Zusammenarbeit weiterführen"

Vorrangig will sich der als fix geltende neue Bürgermeister – der Gemeinderat setzt sich derzeit aus zwölf VP- und drei SP-Mandataren zusammen – um die für heuer geplante Abwasserbeseitigungsanlage in Rottal, die Neugestaltung des Ortskernes in Haugschlag und den Breitbandausbau in Haugschlag kümmern.

„Wichtig ist mir, die gute Zusammenarbeit mit allen Mandataren, die es immer gegeben hat, weiterzuführen“, so Kuben. Er dankt auch Adolf Kainz für dessen 20-jähriges Wirken als Bürgermeister: „Nach ihm zu arbeiten, wird keine Schwierigkeiten machen. Er hat alles ordnungsgemäß übergeben.“

Kuben ist Biolandwirt mit einem Milchviehbetrieb und 23 Kühen. Er ist mit Marion Kuben, der neuen Bezirksbäuerin, verheiratet und hat vier Kinder.