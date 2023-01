Pläne vor Umsetzung: Elf neue Bauplätze ganz im Norden

Obwohl die nördlichste Gemeinde Österreichs und von der Bezirkshauptstadt Gmünd knapp 40 Autominuten entfernt, verzeichnete Haugschlag von 2021 auf 2022 wie berichtet ein Einwohnerplus. Um weiterhin Wohnraum anbieten zu können, will die Gemeinde heuer in die Tasche greifen: In Griesbach sollen elf Bauplätze entstehen.

Aufschließung schon länger im Gespräch

Diese Siedlungserweiterung ist das größte Investitionsvorhaben im neuen Jahr – ehe die Grundstücke verfügbar sind, wird noch die nötige Infrastruktur geschaffen. Unter anderem sind 73.000 Euro für die Erweiterung des Schmutzwasserkanals budgetiert.

Das Gebiet in Richtung Haugschlag ist laut Bürgermeister Franz Kuben (ÖVP) schon mehrere Jahre im Eigentum der Gemeinde: „Jetzt sind wir in der budgetären Lage, dass wir die Aufschließung umsetzen können“, sagt er. Was die Nachfrage nach einem Baugrundstück in der 480 Einwohner zählenden Gemeinde betrifft, ist er positiv gestimmt. Im März soll es mit der Aufschließung losgehen, verfügbar wären die Bauplätze demnach ab Sommer. Bauland in Gemeindeeigentum gibt es laut Kuben aktuell nicht: „Unbebaute Grundstücke sind in privatem Besitz.“ Und für Interessenten somit nicht zugänglich.

Schulden sollen 2023 sinken

Außerdem im Voranschlag 2023: 9.000 Euro für Instandhaltungsmaßnahmen bei der Leichenhalle und 8.000 Euro für die Erneuerung von Holz-Brückengeländer.

Geplant ist dennoch, den Schuldenstand von rund 2,46 Millionen Euro auf 2,35 Millionen Euro zu reduzieren.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.