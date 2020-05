Mit reichlich corona-bedingter Verspätung startete am 1. Mai im Golfresort Haugschlag die neue Saison. Ruhig war es dort heuer aber auch im Winter nicht. Da wurde das Clubhaus nämlich zur Baustelle, wurde ein mehrstufiger Modernisierungsprozess gestartet.

„Im Nachhinein gesehen war der Zeitpunkt für eine solche Investition etwas suboptimal. Aber damit konnte ja keiner rechnen“, schmunzelt Hans Geist, Geschäftsführer und Gründer des Golfresorts beim NÖN-Termin, der im bereits fertiggestellten Empfangsbereich stattfand und immer wieder von Golfern, die den ersten Golftag des Jahres nutzten und Geist unter der Maske hervor Komplimente für den ersten Teil des Umbaus aussprachen, unterbrochen wurde.

Erst Clubhaus, dann Hotel

Der großzügige Eingangsbereich ist offener geworden. Vom Eingang blickt man auf das neue Rezeptionspult am Ende des Raumes, rechts ist der adaptierte Golfshop, links eine Sitzecke. Daran soll sich nicht mehr viel ändern, schildert Geist: „Der Leitgedanke war Gemütlichkeit. Zu uns kommen soll wie heimkommen sein, in seine Golfheimat. Man soll das Waldviertel in seiner urtümlichsten Form erleben – mit Holz, Glas und Stein, in den Farben der Natur. Wir wollen etwas Gegenpol zur Digitalisierung sein, weniger Reizüberflutung.“ Deshalb soll auch die Zahl der Fernseher schrumpfen.

Angelegt ist die Modernisierung des Golfresorts als Drei-Jahres-Plan – erst der Umbau des Clubhauses, dann die Schaffung eines Wellness-Bereichs im Hotel, letztlich der Ausbau der Bettenkapazität im Hotel. Ob der Zeitplan hält, das wird die weitere Entwicklung der wirtschaftlichen Lage zeigen, sagt Geist. „Für die langfristige wirtschaftliche Entwicklung wäre es gut, sich in Richtung Ganzjahresbetrieb zu entwickeln – nicht mehr reine Golfdestination zu sein. Aktuell sind 95 Prozent unserer Nächtigungsgäste Golfer. Die wollen wir weiter ansprechen, aber die Zielgruppe erweitern. Um das zu verwirklichen, müssen wir die Bettenkapazität erhöhen. Aktuell haben wir 120 – 150 oder 160 wären ideal.“

Mehr Platz, neue Events

Für den ersten Schritt waren 1,5 Millionen Euro veranschlagt. Hinter dem praktisch fertigen Foyer sind Restaurant und Barbereich noch Baustellen – wobei Letzterer jetzt ein quasi abgeschlossener Bereich ist. Im Restaurant können die Glasfronten Richtung Terrasse geöffnet werden, diese wurde teilüberdacht.

Im ersten Stock wurde ein Veranstaltungsbereich geschaffen. Highlight ist die an den Raum angeschlossene zweite Dachterrasse in Richtung Inselgreen, die Platz für 300 Personen bietet. Mit der Modernisierung des Clubhauses soll auch das Veranstaltungsgeschäft ausgebaut werden – für Hochzeiten, Seminare, Kongresse. Geist: „Dazu bekommen wir viele Anfragen. Wir können nur wenige umsetzen, weil wir am Limit sind.“

Corona & Tischbeine aus Italien

Dass die Corona-Pandemie in die seit Jänner laufenden Bauarbeiten stieß, wirbelte den Zeitplan durch. „Sie hatte aber wenig direkte Auswirkungen, weil wir ohnehin nicht aufsperren durften“, sagt Geist. „Nicht sofort notwendige Einrichtungen, wie Lift oder neue Kücheneinrichtung, wurden verschoben.“

In zwei bis drei Wochen soll alles fertig sein. Ob mit oder ohne italienischen Tischbeinen, das wird sich zeigen. „Die waren wegen Corona nicht mehr lieferbar. Der Maler hat auf einmal bestimmte Farben nicht mehr bekommen. Beim Tischler haben Mitarbeiter gefehlt, weil sie nicht mehr über die Grenze durften“, erzählt Geist, dessen Team auch selbst Hand anlegte, zum Teil aber durch die Coronakrise in die Kurzarbeit gedrängt wurde oder überhaupt noch nicht wieder angestellt war.

In zwei Jahren Normalbetrieb?

2020 werde für alle Tourismusbetriebe zur Herausforderung. Seit 1. Mai darf Golf gespielt werden, am 15. Mai dürfte das Restaurant aufsperren. Das Hotel erst später. „Im April und Mai werden 600.000 Euro fehlen, insgesamt wohl 50-60 Prozent des Jahresumsatzes“, fürchtet Geist. „Auch nächstes Jahr könnte schwierig werden.“ Dass ausländische Gäste auf unbestimmte Zeit ausbleiben, sei auch ein Problem. „Deutsche und Tschechen bringen uns etwa 40 Prozent des Umsatzes.“

Wenn man 2022 wieder auf normaler Geschäftstätigkeit sei, wäre das gut. Wo man bis dahin spare, das müsse man gut überlegen, betont Geist: „Die Produkte sind bei allen ab einem gewissen Niveau gut. Die Mitarbeiter sind ein wesentlicher Qualitätsfaktor, sie machen den Unterschied aus! Im Betrieb werden wir das meistern, die Frage ist aber, wie weit die globalisierte Krise zurückschlägt.“