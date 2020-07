Das Ortsnetz besteht aus etwa 215 Hausanschlüssen und rund 21.400 m Leitungen.

EVN-Wasser errichtet derzeit eine Zuleitung aus dem überregionalen Netz nach Haugschlag, die Versorgung erfolgt künftig über den neuen Hochbehälter Illmanns. EVN-Wasser will in den nächsten Jahren in die Erhaltung und in den Ausbau des Ortsnetzes investieren.

Es habe in den vergangenen Jahren immer wieder Probleme mit der Trinkwasser-Versorgung gegeben, diese würden nun der Vergangenheit angehören, freut sich VP-Bürgermeister Franz Kuben: „Für die Erhaltung und Sanierung der Wasserleitung wären in der Zukunft hohe Ausgaben auf uns zugekommen.“ Die Übertragung des Netzes an EVN- Wasser sei für die Bürger und die Gemeinde eine gute Lösung.

EVN-Wasser-Geschäftsführer Raimund Paschinger versprach, mit dem Kundencenter in Gmünd ein „verlässlicher und kompetenter Partner der Gemeinde“ zu bleiben.