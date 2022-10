Wechsel im Gemeinderat: Straka folgt auf Mader

Bei der Gemeinderatssitzung in der Vorwoche wurde Hannes Straka als neuer Gemeinderat angelobt. Straka wurde 1984 geboren, ist Werkzeugmacher und lebt in Rottal. Er folgt auf Adelheid Mader, die ihr Mandat aus persönlichen Gründen zurückgelegt hat.

Bei einem Tagesordnungspunkt gab es eine Gegenstimme: Beim neu asphaltierten Parkplatz beim Gemeindeamt soll ein überdachter Sitzplatz errichtet werden – diese Arbeiten wurden einstimmig vergeben (Kosten: 7.000 Euro). Außerdem wurde eine Bepflanzung von sechs Laubbäumen, vier beim Reißbach, zwei beim Parkplatz, beschlossen – mit einer Gegenstimme von Nachbar Gerald Schierer (ÖVP), der anfallendes Laub auf seinem Grundstück befürchtet.

Beschlossen wurde außerdem der Ankauf eines Stromgenerators um 6.000 Euro sowie die Überarbeitung der Gemeinde-Website (ca. 5.000 Euro). Asphaltierungsarbeiten am Verbindungsweg zwischen Griesbach und Türnau wurden an die Firma Leyrer+Graf um 16.400 Euro vergeben. Die neuen Sandboxen am Bauhof bekommen ein Dach (Material: 2.000 Euro, Herstellung: 10.700 Euro) und - nach einem Dringlichkeitsantrag des Bürgermeisters – auch einen Windschutzvorhang um rund 5.700 Euro. Haugschlag kauft zudem drei Klimatickets, die man sich künftig ausleihen kann.

