Kurzfristig vor Weihnachten fällte VP-Bürgermeister Adolf Kainz die Entscheidung, nicht mehr zur Wahl im Jänner anzutreten. „Private Gründe führten dazu“, meinte der seit 20 Jahren aktive Bürgermeister gegenüber der NÖN.

„Es ist einfach besser, man geht, wenn man will, als wenn man muss“, so Kainz, der sich in den zwanzig Jahren stets für die Bevölkerung eingesetzt hat: „Vieles ist gelungen, einiges nicht. Aber ich will mich nicht selbst beurteilen, schaue aber mit Freude zurück.“

Seine Nachfolge sei gesichert: „Diese muss noch von der Wahlbehörde geprüft werden. Die Sitzung dazu findet am 2. Jänner statt“, betont Kainz. Vizebürgermeister Karl Proll soll, so Kainz, weiterhin im Amt bleiben, das neue Team wird von der langjährigen Amtsleiterin Monika Reisner unterstützt.

Die Funktion des Feuerwehrkommandanten muss Kainz im kommenden Jahr ebenfalls abgeben: „Ich werde 65 Jahre alt und wechsle dann in die Reserve. Auch hier ist ein Nachfolger in Aussicht.“

Nach drei Hüftoperationen und einer Operation wegen seines Wangentumors gehe es Kainz gesundheitlich gut. „Ich werde arbeiten. Arbeiten hält ja fit“, so Kainz, der weiterhin ÖVP-Parteimitglied bleibt. Seinem Nachfolger wünscht er alles Gute. „Vielleicht schafft er es, den Parkplatz vor dem Gemeindeamt zu verschönern. Mir fehlten dazu immer die finanziellen Mittel.“ Einen Tipp hat er für den neuen Bürgermeister auch noch: „Man muss mit den Leuten reden, nur so kommt man zusammen. Mit diesem Motto konnte ich viele Probleme lösen.“