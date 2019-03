„Ich bin kurz vor dem Unfall aus dem Haus gegangen und war gerade nur wenige Meter vom Haus entfernt auf einer Wiese“, erzählt der 83-jährige Waldviertler Leopold Dieser. „Dann hab ich es zweimal laut krachen gehört, und über unserem Haus ist eine große Staubwolke aufgegangen“.

Diesner rannte zu seinem Haus und fand in der Küche neben den Trümmern seinen Hund, der glücklicherweise unverletzt geblieben war. „Normal sitzen wir genau dort auf der Eckbank, doch heute war zum Glück meine Frau in einem nahen Wirtshaus bei einem Treffen“, schildert der Mann, dem dabei die Tränen kommen. „Gott sei Dank waren wir nicht im Wohnzimmer, als der Lkw in unser Haus krachte! Ich sah dann in dem Führerhaus des Lkws, der in meinem Wohnzimmer stand, eine Hand, die winkte. Es war der Lkw-Fahrer, er war ansprechbar.“

Der Schwerverletzte musste mit einem hydraulischen Rettungsgerät befreit werden - danach wurde er mit dem Rettungshubschrauber ins Landesklinikum Horn geflogen.

Wir hatten vom dramatischen Lkw-Unfall berichtet: