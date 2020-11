Schnell kann es gehen in Zeiten des Coronavirus. Der Bezirk Gmünd wurde nach eineinhalb Wochen mit täglich neuen Rekordwerten an Neuinfizierten nicht wie erwartet in die Ampelfarbe Rot gehüllt: Er begab sich vielmehr mit dem Rest Österreichs in den von der Bundesregierung verordneten zweiten Lockdown, für den am 1. November neben ÖVP und Grünen auch die SPÖ – trotz scharfer Kritik an der Regierungsarbeit der vergangenen Monate – grünes Licht gab.

Jeden Tag ein neuer Tagesrekord

Im Gmünder Bezirk hatten die Entwicklungen da schon ungeahnte Dimensionen eingenommen. Alleine für 29. Oktober sprach Bezirkshauptmann Stefan Grusch von 40 Neuinfektionen – mehr als doppelt so viele, wie es zwischen März und Mitte September insgesamt gegeben hatte. „Jeden Tag folgt ein neuer Rekord an Tagesinfektionen“, sagte er: „Es dauert mindestens zwei Wochen, bis selbst starke Maßnahmen greifen und die Infektionszahl wieder nachlässt. Ich möchte in den nächsten Wochen gar keine Veranstaltungen, auch keine Weihnachtsmärkte oder Pfarrveranstaltungen – nicht einmal für den Charity-Gedanken. Ich hoffe dazu auf klare Regeln der Regierung.“ Die hat er jetzt bekanntlich.

Bereits neun Todesfälle

Mit Vormittag des 3. November sind bereits neun Einwohner des Bezirkes im Zusammenhang mit dem Virus verstorben – der Großteil laut Grusch mit Vorerkrankung oder in sehr fortgeschrittenem Alter, der Jüngste im Alter von 55 Jahren. Die Zahl der aktiv Infizierten stieg auf 224 (bei bisher gesamt 469 Fällen), jene der Personen in Quarantäne auf etwa 700. Der einst bundesweite Musterbezirk hat im Verhältnis zur Einwohnerzahl mit einer „7-Tage-Inzidenz“ von mehr als 470 die meisten Infektionen aller NÖ Bezirke angesammelt.

privat Bezirkshauptmann Stefan Grusch hatte auf „klare Regeln“ gehofft.

Die Bezirkshauptmannschaft wurde zum Abarbeiten der Fälle komplett umorganisiert. Grusch formierte drei Teams mit je 15 Mitarbeitern, die durch zwei Heeresbedienstete, vier Studenten und einen Verwaltungs-Lehrling vorübergehend unterstützt werden und alle zwei Tage wechseln. Im Schnitt der Vorwoche fielen alleine zur Corona-Bearbeitung im Bezirk etwa 1.100 Arbeitsstunden an.

Trio wechselte aus dem Kindergarten in die Behörde

Und: Für das Aufsetzen der zuletzt bis zu 150 behördlichen Verfügungen pro Tag – etwa für die Quarantäne – wurden drei Kindergarten-Pädagoginnen hinzugezogen.

Was es damit auf sich hat? Sie sind schwanger, und Schwangere dürfen wegen der Corona-Pandemie nicht in Kindergärten, aber als Landesbedienstete in anderen Bereichen des Dienstgebers eingesetzt werden. „Ich bin sehr froh darüber, sie dabei zu haben, bei uns können sie ideal eingesetzt werden“, sagt Bezirkshauptmann Grusch. „Die Tätigkeit ist offenbar auch für sie spannend und einmal in einem ganz anderen Arbeitsumfeld, keine einzige suchte um vorzeitigen Mutterschutz an.“

Zwei Prozent der Einwohner aktuell in Quarantäne

Immerhin zwei Prozent der 36.500 Einwohner im Bezirk sind aktuell in Quarantäne. „Das ist ein massiver Eingriff, der die persönliche Freiheit beschränkt“, ist sich der Bezirkshauptmann bewusst. Man müsse daher sehr sorgsam damit umgehen, dürfe Personen nicht zu Unrecht isolieren. Die Letztkontrolle über die Bescheide obliege daher in jedem Fall einem Juristen des Hauses.

Erste Fälle in Pflegeheim

Mit der Wucht der Entwicklungen machen Gerüchte über angebliche Cluster die Runde, bestätigt werden diese durch die Behörde wegen der bereits breiten Streuung kaum. Eine Häufung bestätigt Grusch für die Gemeinde Moorbad Harbach, aber: Hier werde eben sehr viel und jede Woche betrieblich getestet, daher werde zum Glück mehr gefunden – die Infektionen seien vor allem nicht betrieblichen Ursprungs.

Erste Fälle bestätigt der Bezirkshauptmann auch für ein Pflegeheim im Bezirk: Drei Bewohner des PBZ Schrems wurden positiv getestet. Grusch: Man setze alles daran, eine Ausbreitung rasch zu unterbinden.

Situation teils unterschätzt

Teils wurde zuletzt noch der Ernst der Lage unterschätzt. Aus einer Heidenreichsteiner Senioren-Reisegesellschaft am 21. Oktober waren bis Freitag 15 Infizierte dokumentiert, bis Samstag soll die Zahl auf 19 gestiegen sein. In der Familie eines CoV-Positiven, der wegen geringer Infektiosität gegen die Quarantäne angekämpft hatte, sind weitere Infektionen aufgetreten.

Ein „Mann des öffentlichen Lebens“ habe sich, so Grusch, indes stark gegen eine Absonderung als Hochrisiko-Kontakt eingesetzt. Am neunten Quarantäne-Tag habe er erste Symptome gezeigt, dann schließlich das Ergebnis des positiven Covid-Tests in Händen gehalten. „Aktuell geht es ihm nicht gut. Er hätte ohne Quarantäne viele weitere Menschen anstecken können“, sagt Grusch: „Man muss im Umgang mit dem Virus starr sein. Viele Fälle bestätigten, dass unser Handeln korrekt ist – auch wenn es zuerst vielleicht überzogen wirkt.“