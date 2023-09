130.000 Euro für Sanierung: Bekenntnis zum Schwimmbad in der Schule

Für den Bewegungsunterricht ist die Mittelschule Heidenreichstein nicht nur mit einem Turnsaal ausgestattet, sondern auch mit einem schuleigenen Schwimmbad. In dieses investieren Stadtgemeinde Heidenreichstein und Mittelschulgemeinde nun: Lüftung und Becken werden saniert, insgesamt sollen etwa 130.000 Euro in die Hand genommen werden. Für die Öffentlichkeit ist das Schwimmbad in der Mittelschule nicht zugänglich - die Voraussetzungen seien dafür einfach nicht gegeben, die Betreuung wäre zudem mit einem wesentlich höheren Aufwand verbunden, betont Stadtrat Michael Christoph seitens der Mittelschulgemeinde.

Hohe Energiekosten machten sich freilich auch hier bemerkbar. Die Frage der weiteren Erhaltung des Bades sei durchaus ein Thema gewesen, sagt Christoph. Aber: „Wir waren uns schlussendlich doch einig, weil es für die Kinder einfach wichtig ist.“ Genutzt wird das Schwimmbad nicht nur von der Mittelschule, sondern auch von den Volksschulen Heidenreichstein, Amaliendorf und dem Schulverband Eisgarn-Eggern.

Schwimmbad wird ohnehin nur halbjährlich genutzt

Über die Volkshochschule werden zudem Schwimmkurse angeboten. Dafür wird das Hallenbad jährlich ab September bis Februar genutzt, das andere halbe Jahr bleibt es leer. Heuer verzögert sich die Saison: Noch im Herbst sollen, wie Michael Christoph erklärt, die Sanierungsarbeiten beginnen und zum Start des zweiten Schulhalbjahres im Februar abgeschlossen sein. Die Schulen könnten es so wiederum im zweiten Halbjahr nutzen.

Erneuert wird die Lüftungsanlage über das Raiffeisen-Lagerhaus Gmünd-Vitis - die neue soll in den Schulhof führen, die bestehende Anlage sei recht verbaut. Über die Kamp Wasser- und Filtertechnik GmbH bekommt das Becken selbst eine Folie sowie neue Abflüsse.

Schwimmbad ist bereits rund 50 Jahre alt

Davor müssen geflieste Beckenwände und der Boden geebnet werden. In Sachen Lüftung ist preislich von rund 80.000 Euro auszugehen, für die Beckenfolie von etwa 50.000 Euro. Das Bad in der Mittelschule geht auf die 1970er Jahre zurück. Gerade an Becken und Lüftung seien keine wesentlichen Änderungen vorgenommen worden, betont Stadtrat Christoph. Im vorigen Winter habe sich – unter anderem auch durch Wasserverlust – gezeigt, dass nun eine Sanierung nötig ist. Die Arbeiten begleitet auch das Heidenreichsteiner Bauunternehmen Talkner. Die Finanzierung erfolgt über die Mittelschulgemeinde, die dadurch in den nächsten Jahren mit höheren Umlagen für die beteiligten Gemeinden rechnet.

Seitens der Schule begrüßt man das Bekenntnis zum Bad. „In der Mittelschule gibt es in jeder Klasse Schwimmunterricht, in der Volksschule in den dritten und vierten Klassen“, sagt Monika Böhm, die beide Heidenreichsteiner Schulen seit Schulbeginn leitet. Der Weg und somit auch die Barriere für den Schwimmunterricht sei dadurch kurz.