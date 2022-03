„20.000 Meilen unter dem Meer“: Regie-Debüt unter Wasser

Wie bringt man ein Stück auf die Bühne, das auf oder gar unter dem Meer spielt? Das kling nach einer Herausforderung für erfahrene Regisseure. Der Heidenreichsteiner Jakob Allram ist überzeugt, bei seinem Regie-Debüt Antworten auf diese Frage zu finden.

Der 26-Jährige, der demnächst Doktor der Biotechnologie und Biomedizin sein wird, arbeitet derzeit mit der Bühne Heidenreichstein an dem Stück „20.000 Meilen unter dem Meer“, dem bekannten Text von Jules Verne in der Bearbeitung von Michael Schachermaier. Die „Phantastische Reise“ wird am 11. März Premiere feiern.

Das Beste ist, wenn die Leute vergessen, dass sie im Theater sitzen.“ jakob allram Regisseur

Jakob Allram. Foto: privat

Schon mit 16 Jahren stand Jakob Allram in Heidenreichstein auf der Bühne. Davor hatte er Produktionen besucht und wollte selbst ausprobieren, wie es wäre, auf der Bühne zu stehen und zu spielen: „Ich habe davor schon mit dem Saxophon-Spielen angefangen und so auch Bühnenerfahrung gesammelt.“ Also kein heftiges Lampenfieber. Dafür ist die Begeisterung fürs Geschichtenerzählen vorhanden – sowie die Freude an der Zusammenarbeit im Team und über Generationen hinweg und die faszinierende Idee, auf der Bühne Atmosphären produzieren zu können – auch bei Konzerten. „Beim Theater kann man natürlich noch weiter gehen und die Leute in die Geschichte hineinziehen. Das Beste ist, wenn die Leute vergessen, dass sie im Theater sitzen.“

Dieses Ziel verfolgt Allram auch bei seinem Regie-Ansatz

Einerseits „möglichst bunt“ und „weg aus der Realität“, andererseits muss er mit ein paar Tricks arbeiten, um der „Phantasitschen Reise“ gerecht zu werden: „In dem Stück geht es um Landschaften, die noch nie jemand gesehen hat. Ich denke, man darf den Zusehern nicht immer alles vorgeben, sondern man muss Platz lassen für das Spiel der Phantasie.“ Die zahlreichen Orts- und Szenenwechsel will Allram mit ein „paar coolen Gags und Kniffen“ in den Griff bekommen, mehr verrät er nicht. Nur so viel: Eine Projektion auf der Bühne wird helfen. Katrin Fohringe und Edgar Pfandler werden für die „Visuals“ sorgen.

Auch die Bühnenelemente, mit denen interagiert werden kann, sowie die Kostüme sind wichtige Faktoren: „Es ist toll zu sehen, wie in diesen Bereichen ständig alles neu verwendet, vielseitig eingesetzt und neu erfunden wird“, so Allram. Bei der Inszenierung will er mit diesen Elementen experimentieren, nicht aber mit dem Text.

Thema: Klimakrise

Das Stück hat der Jungregisseur unter anderem auch deshalb ausgewählt, weil es ein aktuelles Thema behandelt – und zwar die Verschmutzung und Ausbeutung der Meere sowie die auch damit verbundene Klimakrise. „Das Meer ist ein Lebensraum, ohne den es uns Menschen gar nicht geben würde“, bringt es Allram auf den Punkt.

Schon bei Jules Verne ist das Spannungsfeld zwischen Technik und Natur zu erkennen. Nicht nur die Klimakrise, sondern auch Themen wie Gentechnik, Klonen oder die Impfdebatte machen das Thema „aktueller denn je“ Weil: „Was ist zu viel Eingriff in die Natur? Darf man mittels Technik alles aus der Natur herausholen? Diese Fragen muss man kritisch stellen.“ Diese ethische Fragestellung finde sich im Stück wieder: Ist das U-Boot Nautilus Retter oder Zerstörer der Meere?

An die Regie-Aufgabe herangeführt hat Allram ein Kurs beim Amateurtheater-Verband. „Als bei einer Seminarreihe Szenen erarbeitet wurden, habe ich mir gedacht, das könnte mir auch gefallen.“ Bei einer Sitzung der Bühne sei der Vorschlag, er würde das gerne probieren, gleich auf offene Ohren gestoßen. Da man dort auch sonst keine Nachwuchsprobleme hat, wurde das „Jahr der jungen Bühne“ ausgerufen – und dann wegen Corona zwei Mal verschoben. „Ich bin auch an der Aufgabe gewachsen“, kann Allram heute sagen.

