74.000 Euro für zwei Anlagen: Parcours als neue Fitness-Angebote

Neues Fitness-Angebot für Junge und Junggebliebene in der Burgstadt Heidenreichstein: Die Stadtgemeinde hat in den vergangenen Wochen zwei Standorte eines Outdoorparcours „Fit & Fun“ geschaffen. Am 16. Juni folgt die Eröffnung.

Einen Parcours gibt es beim Naturpark Heidenreichsteiner Moor, den zweiten bei der Mittelschule. „In Zeiten der Pandemie hat sich das Verhalten der Bevölkerung maßgeblich geändert. Die Frage nach Bewegung in der Natur gewann an Bedeutung, um Körper und Geist fit zu halten“, begründet Vizebürgermeisterin Margit Weikartschläger vom zuständigen Ausschuss für Tourismus die Entscheidung. Die Idee sei auch dank der beiden Jugendgemeinderäte Maximilian Inghofer und Christian Domini entstanden, sagt Weikartschläger. Herausgekommen sei ein „Oudoorparcours, der die Heidenreichsteiner Bevölkerung aller Altersklassen, Schüler und Jugend und zusätzlich auch Touristen zu Bewegung anregt“.

Weikartschläger: Interesse schon während der Entstehung bemerkbar

Die Geräte – etwa Sprossenwand oder Klettergerüst – haben an den unterschiedlichen Standorten verschiedene Höhen und sind altersadäquat gebaut. Der Parcours bei der Mittelschule richtet sich vor allem an Zehn- bis 14-Jährige, jener beim Naturpark an Erwachsene. Margit Weikartschläger spricht von Gesamtkosten von 74.000 Euro. Übers Land NÖ und das EU-Leader-Programm können demnach 60 Prozent davon in Form von Förderungen zurückgeholt werden: „Sonst hätten wir das Projekt nicht umsetzen können.“ Schon in der Entstehungsphase sei das Interesse aus der Heidenreichsteiner Bevölkerung bemerkbar gewesen, sagt Weikartschläger: „Die Leute haben bereits nachgefragt, was das ist, und sind sehr neugierig.“ Insofern hoffe man seitens der Stadtgemeinde auf rege Nutzung der Anlagen.

Fundamente und Bodenplatten wurden von der Firma Talkner errichtet. Beim Aufbau der Anlagen half das Team des Bauhofs mit: „So schnell hatte man mit der Fertigstellung gar nicht gerechnet“, schmunzelt sie. Im Zuge der Eröffnung am Freitag ist auch vorgesehen, dass Profis die Anwendung vorzeigen.