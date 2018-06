Ein 48-jähriger Großdietmannser fuhr am 27. Juni gegen 17 Uhr mit seinem VW Golf auf der B 30 von Heidenreichstein in Richtung Aalfang. Zu diesem Zeitpunkt lenkte die 82-jährige Heidenreichsteinerin ihren Golf von Kleinpertholz zur B30, in die sie links einbiegen wollte.

Dabei hat sie, so die Polizeimeldung, den von links kommenden Pkw des Großdietmannsers übersehen. Beim Crash wurden beide Autos beschädigt, diese mussten von der Feuerwehr Amaliendorf geborgen werden. Der Großdietmannser überstand den Unfall unverletzt.