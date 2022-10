Ärger mit Paket-Zustellung: Probleme direkt an Post melden

Schon im Sommer hat die NÖN über Unregelmäßigkeiten bei der Post-Zustellung quer durch Niederösterreich berichtet, nun meldete sich eine Heidenreichsteinerin und berichtet von Problemen vor allem bei der Zustellung von Paketen.

Der Postkasten beim Haus befinde sich in der Einfahrt, wo die Pakete landen, sei allerdings ganz unterschiedlich, erzählt sie: „Der Zusteller stellt Pakete manchmal unter dem Postkasten ab, manchmal landen sie auch einfach irgendwo in der Einfahrt – so als wäre es beim Fenster rausgeworfen worden, und das obwohl wir zu dem Zeitpunkt zuhause waren. Vor allem wenn es regnet, ist das ein Problem.“

Zustell-Unternehmen ist im Auftrag der Post tätig

Seit Sommer habe sie, so die Heidenreichsteinerin, mehrmals Beschwerde bei der Post eingelegt, wirklich verbessert habe sich die Situation seither aber nicht. Im Fall der betroffenen Familie aus Heidenreichstein gehe es um ein Unternehmen, das im Auftrag der Post unterwegs ist, heißt es seitens der Post auf NÖN-Anfrage.

„Wir haben den entsprechenden Fahrer bereits ermahnt und umgehend nachgeschult“, betont ein Sprecher. Der Zustellprozess sei klar definiert: „Nach dem Anläuten ist ein entsprechender Zeitraum abzuwarten, andernfalls wird eine Benachrichtigung hinterlassen und das Paket in der nächstgelegenen Postgeschäftsstelle hinterlegt.“ Bei Problemen können sich Empfänger direkt an die Post wenden ( post.at/kontakt oder telefonisch unter 0800 010 100). Die Sendungsnummer sollte gleich bereitgehalten werden.

