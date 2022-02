Ärztemangel: Wo bleibt der Arzt?

Der allgemeine Ärztemangel ist in der Region Heidenreichstein ein Problem. Dabei gäbe es einen Arzt, der sich für die offene Kassenstelle interessiert. Aber: Er hat im Ausland studiert, noch fehlt ihm die Anerkennung des Studienabschlusses.

Erst in der Vorwoche berichtete die NÖN über eine Mutter, die für ihre kranke Tochter einen Arzt gesucht hat, weil zwei Ärzte in der Burgstadt gleichzeitig im Urlaub waren. „Natürlich haben Ärzte ein Recht auf Urlaub. Ich gehe davon aus, dass es dieses Dilemma wieder geben wird“, betont Bürgermeister Gerhard Kirchmaier (SPÖ), der schon alle möglichen Hebel bewegt hat, um einen praktischen Arzt sowie einen Zahnarzt zu bekommen. Bisher waren diese Bemühungen aber vergebens.

Das Interesse an der freien Kassenstelle jenes Arztes, der in Österreich seine Ausbildung zum Diplompfleger und Notfallsanitäter absolviert, danach im Ausland studiert und als Arzt gearbeitet hat, war für Kirchmaier sehr erfreulich. Dass die Nostrifizierung mindestens drei Jahre dauern werde, weil Prüfungen an der Uni Wien nachgeholt werden müssen, sei alles andere als positiv. „Das sind aber die Richtlinien. Wenn sich niemand anderer um diese Stelle bewirbt, dann werden wir gerne diesen Arzt in Heidenreichstein willkommen heißen. Abschlägig behandelt wird aber sicher kein Interessent“, stellt Kirchmaier klar.

Für den Arzt, der viele Jahre im Ausland in einem öffentlichen Krankenhaus gearbeitet hat und anonym bleiben will, sind die gesetzlichen Vorgaben in Österreich nicht wirklich nachvollziehbar. „Ich könnte sofort in Deutschland oder Irland als Arzt arbeiten, während in Österreich die Anerkennung Jahre dauert“, meint er: „Ich verstehe diese Vorgaben nicht so recht, wo es doch einen großen Ärztemangel gibt.“

Er würde gerne im Waldviertel arbeiten. „Aber ohne Einkommen kann ich nicht lange durchhalten. Außerdem muss ich meine Eltern unterstützen, die mit mir ins Waldviertel gekommen sind.“ Deshalb will er nun alles unternehmen, um so schnell wie möglich als Arzt tätig zu werden – „wenn es sein muss, werde ich zum Pendler und gehe nach Deutschland oder Irland, um zu arbeiten.“ Bezirksärztesprecher Christoph Preißl kennt die Causa: „Das sind aber gesetzliche Vorgaben, die man einhalten muss. Wenn jemand Prüfungen nachmachen muss, um als Arzt in Österreich anerkannt zu werden, dann ist das so.“

