Andreas Talkner: Abschied nach 50 Jahren als Bau-Sachverständiger

Populär, freundlich und fachlich kompetent – so kennen viele Menschen den Heidenreichsteiner Bauunternehmer Andreas Talkner. Aber nicht nur als Firmenchef und Arbeitgeber, sondern auch als Sachverständiger hat sich der Baumeister weit über die Bezirksgrenzen hinaus einen guten Ruf erworben.

Nach einem halben Jahrhundert fasste Talkner jedoch den Entschluss, diese Beratertätigkeit zu beenden und bekräftigte dies mit einer kleinen Feierstunde mit ehemaligen Wegbegleitern aus den zuletzt betreuten Gemeinden Waidhofen und Waidhofen-Land, wo er auch seine berufliche Laufbahn als Bautechniker im Jahr 1971 startete. Im Laufe der Zeit kamen weitere Aufgaben, wie die eines Bausachverständigen dazu, bzw. übte Andreas Talkner dieses Amt auch in den Gemeinden Litschau, Haugschlag, Eggern und Eisgarn aus.

Gleichzeitig war er Gemeinderat in Heidenreichstein und hatte politische Funktionen auf Gemeinde-und Bezirksebene sowie ein Amt in der Landesinnung des Bauwesens. Nach zwölf Jahren im Gemeindedienst von Waidhofen erwarb der engagierte Bautechniker eine kleine Baufirma in Heidenreichstein, die er nach und nach ausbaute und die heute zu den führenden Unternehmen in der Burgstadt zählt. Durch den Schritt in die Selbstständigkeit behielt Talkner dann nur den Sachverständigen-Posten in den Waidhofner Gemeinden, den er jetzt aber nach 50-jähriger Tätigkeit zurück legte.

„Die vielseitige Zusammenarbeit hat mir persönlich geholfen und mich auch nachhaltig geprägt. Daher möchte ich meinen langjährigen Wegbegleitern, von denen viele echte Freunde wurden, herzlich danken“, sagt er.