Kaiserwetter, gepaart mit großem Besucherandrang und einer Riesenauswahl an Schnäppchen und günstigen Angeboten für Alt und Jung sowie Groß und Klein sorgten auch heuer wieder für ein gelungenes "Fest der 1.000 Ladenhüter" in Heidenreichstein.

Neben zahlreichen privaten Verkaufsständen mit einer großen, vielschichtigen Produktpalette, konnten die Interessenten auch beim Regionalmarkt unter allerlei Schmankerln gustieren und schlussendlich dazu in zahlreichen Geschäften der Burgstadt fündig werden, die mit vielen Aktionen und Sonderangeboten die Herzen der Käufer höher schlagen ließen.

Ergänzend dazu lockte auch die Hausmesse bei „Böhm Fenster“ zahlreiche Besucher an, die in gemütlicher Atmosphäre, bei der auch das leibliche Wohl nicht zu kurz kam, fachgerechte Beratung und Informationen in Anspruch nehmen konnten.