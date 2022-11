Apotheke: Spende an Organisationen statt Gratissackerl

Jährlich machten diese allein in unserem Land 5.000 bis 7.000 Tonnen Plastik aus, was nicht nur ein Problem für die Umwelt, sondern auch für die Landwirtschaft darstellte. Gemäß diesem Gesetz wurde auch in der Apotheke Heidenreichstein auf Papiersackerl umgestellt. Doch hier ging man noch einen Schritt weiter.

Weil auch Papiersackerl irgendwann Müll bedeuten, wurde in Heidenreichstein beschlossen, das Gratissackerl aufzugeben und pro Sackerl 30 Cent zu verlangen. 30 Cent, die zur Gänze den Jugendorganisationen von Feuerwehr und Rotem Kreuz in der Burgstadt zugutekommen. „Wir haben dadurch nicht nur erreicht, dass wir unseren Bedarf an Sackerl auf ein Zehntel gesenkt haben, sondern greifen damit auch unseren Blaulicht-Nachwuchsorganisationen unter die Arme. Denn gerade hier am Land leben wir von der Freiwilligkeit und der Einsatzbereitschaft, die nicht hoch genug geschätzt werden kann“, sagt Apotheken-Inhaberin Alice Wittig-Pascher. Sie ergänzt: „Da wir auch etwas dazu beitragen möchten, runden wir den Sackerlbetrag am Jahresende auf.“

