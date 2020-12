An der B2 bei Kurzschwarza wurde am vorigen Wochenende ein 70er-Limit zum 50er-Limit verwandelt, und auch vor den Toren Heidenreichsteins fährt es sich seit einigen Tagen beschaulicher: Auf der B30 bei Kleinpertholz wurden die beiden 70er-Zonen verbunden – Tempo 100 im Bereich dazwischen ist zwecks Erhöhung der Verkehrssicherheit seither Geschichte.

Einem Fleckerlteppich in punkto Fahrtgeschwindigkeit glich bis jetzt die Bundesstraße B30 ab der Ortstafel Heidenreichstein in Richtung Aalfang: Gab es in der Vergangenheit bis zum Altstoffsammelzentrum eine 70er-Beschränkung, die dann für einige hundert Meter bis zur Tankstelle Wurz aufgehoben wurde und schließlich ab dort wieder bis zur Gemeindegrenze bei der ehemaligen Arztpraxis von Dr. Pfeiffer galt, so wurde der 70er jetzt durchgehend von der Stadtgrenze bis hin zur Gemeindegrenze bei der Abzweigung nach Wielandsberg festgelegt.

„Sind in Wirklichkeit kaum mehr als 700 Meter.“

„Es sind hier in der Vergangenheit schon zahlreiche Unfälle passiert und diese Maßnahme soll nun der Sicherheit aller dienen. Zudem gibt es hier neben einigen Firmenzufahrten auch Anrainer, die des Öfteren bei der Zu- oder Abfahrt Probleme hatten, da sich zahlreiche Verkehrsteilnehmer zu schnell auf der B30 bewegten“, erklärt SP-Bürgermeister Gerhard Kirchmaier: „In Wirklichkeit sind es ja kaum mehr als 700 Meter, die davon betroffen sind.“