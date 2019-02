Gute Nachrichten von der Jahreshauptversammlung von „Heidenreichstein Creaktiv“, die unter reger Beteiligung im Burgstüberl über die Bühne ging: Ein „Veranstaltungs-Komitee“ wurde ins Leben gerufen, das voller Tatendrang neue Ideen für die Burgstadt durchführen und in die Tat umsetzen will.

Obmann Thomas Böhm dankte Werner Österreicher (Zweiter von links) für seine langjährige Tätigkeit bei Creaktiv und begrüßte zugleich seinen Nachfolger Jürgen Wandl (rechts) sowie die neue Schriftführerin Claudia Bilek im Team. | Franz Dangl

So wird Heidenreichstein Creaktiv heuer neben der „Stadt der offenen Türen samt Kunsthandwerksmarkt“ (4./5. Mai) am 31. August auch ein Seifenkistenrennen bei der Mittelschule veranstalten und die in der Vergangenheit beliebte und stets gut besuchte Heidenreichsteiner Ballnacht wieder zum Leben erwecken. Diese wird auf den Namen „ Black & White Ballroom Night“ getauft – und vom Fasching in den Herbst verlegt. Schauplatz der Premiere wird am 25. Oktober die Diskothek Ypsilon sein, dabei sollen die Besucher aller Altersklassen voll auf ihre Rechnung kommen.

Generell soll die Zusammenarbeit mit der Stadtgemeinde durch die Entwicklung einer gemeinsamen „Dachmarke“ gestärkt und ein gemeinsames Stadtmagazin unter dem Motto „Wir bündeln die Kräfte“ ins Leben gerufen werden.

Der Preis: „1 Jahr Leben in Heidenreichstein“

Darüber hinaus erwartet die Kunden in der Burgstadt heuer ein ungewöhnliches Gewinnspiel, an dem ab einem bestimmten Einkaufswert (die konkrete Höhe ist noch offen) teilgenommen werden kann. Unter allen Teilnehmern wird „1 Jahr Leben in Heidenreichstein“ verlost. Dazu werden von den Creaktiv-Mitgliedsbetrieben an die 50 Gutscheine oder Leistungen im Gesamtwert von rund 8.000 Euro zur Verfügung gestellt, die dann eingelöst werden können. Das Gewinnspiel soll noch im Frühjahr starten.

Seit der Gründung der Wirtschaftsgemeinschaft im Jahr 1973 wurden viele Aktionen und Veranstaltungen in Heidenreichstein abgehalten. Einer, der seit dem Anfang federführend und mit ganzem Einsatz mit dabei war, ist Juwelier und Uhrmachermeister Werner Österreicher, viele Jahre lang auch Vereinsvorstand und Kassier. Aufgrund seiner Pensionierung wurde er von Creaktiv-Obmann Thomas Böhm mit Dankesworten ob seiner zahlreichen Verdienste verabschiedet. Bei den daraus resultierenden Neuwahlen wurde die Kassierfunktion durch Jürgen Wandl neu besetzt, während Claudia Bilek von Christina Flicker das Amt der Schriftführerin übernahm.