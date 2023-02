Aus für das Burgfestival zu „Pfinxt‘n“

Werbung Fasching in der Burgstadt Anzeige FC Heidenreichstein lädt zum Gschnas

Als „Crossover der verschiedensten Kultureinflüsse und Zeitreise zwischen den Epochen“ war das „Pfinxt’n Festival“ in der Wasserburg Heidenreichstein im Jahr 2015 aus der Taufe gehoben worden, nach sieben erfolgreichen Wochenenden steht es nun fest: Ein achtes „Pfinxt‘n“ wird es in Heidenreichstein nicht geben. Angekündigt wird eine Pause im Jahr 2023 – und ein Comeback an andere Stelle 2024.

Im Mittelalter wurden eben junge Adelige mit sieben Jahren als Pagen an einen anderen Hof zu einem Ritter geschickt, schmunzelt Obmann Reinhard Sprinzl vom Veranstalterverein „Akademie für Kultur- und Naturvermittlung“, so komme es eben auch beim Festival auf der Mittelalterburg.

Personelle Knappheit bei hohem Aufwand

Hintergrund für das Aus in Heidenreichstein sei allerdings weniger die beabsichtigte Wandlung des Festivals zum Ritter, nennt Sprinzl mehrere Gründe. „Die Luft ist einfach etwas draußen“, sagt er. Personell sei die Decke hinter der Veranstaltung dünner geworden und auch keine Besserung zu erwarten. Dazu komme die Diskrepanz zwischen dem extremen Aufwand der Arbeit in den alten Gemäuern mit engen Treppen und knappen räumlichen Kapazitäten, sagt Reinhard Sprinzl, Bühnenelemente bis hin zum Klavier hätten alle Jahre wieder mühsam in den historischen Rittersaal verfrachtet und dann wieder weggekarrt werden müssen. Nicht sehr viel mehr als hundert Besuchende finden im Rittersaal Platz, mehr als das Doppelte sei für eine wirtschaftlich sichere Abhaltung notwendig. Im Vorjahr wurde bereits parallel dazu auf Burghof, Keller und Burgwiese ausgewichen.

Generell sieht Reinhard Sprinzl das Hauptziel des Vereins „Akademie für Kultur- und Naturvermittlung“ eben in dieser Vermittlung, „wir möchten uns wieder stärker auf die Naturvermittler-Rolle auch mit Schulklassen konzentrieren. Einige machen derzeit die Teichranger-Ausbildung.“ Die Bilanz ist freilich trotzdem mehr als positiv, zumal das Engagement auch hohe Würdigung nicht nur aus dem Publikum erfuhr. Unter anderem erhielt der Verein im Jahr 2021 – das Festival war allen Corona-Widrigkeiten und Vorgaben zum Trotz durchgezogen worden – den Kultursponsoring-Anerkennungspreis „Maecenas NÖ“ in der Kategorie Kunst & Kultur für die fünfte „Pfinxt’n“-Auflage anno 2019.

Alf Krauliz: „Das waren kostbare Jahre!“

Der künstlerische Leiter Alf Krauliz dankt online allen Beteiligten und Sponsoren, und schreibt von „fantastischen KünstlerInnen in Musik und Poesie, quer durch die Zeiten, Kulturen und Stile“. Unter anderem waren Maria Bill, Erwin Steinhauer, Andrea Eckert, Paul Gulda, Agnes Palmisano, Nino aus Wien, Michael Köhlmeier, Alfred Komarek, Marwan Abado, Harri Stojka, Dirk Stermann, Thomas Sautner, Diknu Schneeberger und BartolomeyBittmann bei ihm zu Gast. Krauliz: „In einer der schönsten Mittelalterburgen Österreichs wurde der künstlerische Bogen von der Ballade zur heutigen Musik- und Poesieszene gespannt: lyrisch, kritisch, experimentell – als Entdeckungsreise in einem besonderen und eigenständigen Format. Das waren kostbare Jahre!“

Nach dem Jahr Pause kündigt er „Pfinxt‘n auf Reisen“ an. Mal abwarten, auf welchem Hof der Page aus Heidenreichstein zum Knappen reifen soll.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.