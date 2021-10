Das Bauunternehmen Talkner, seit jeher Arbeitgeber für hoch qualifizierte Mitarbeiter und Führungskräfte, hat durch die Ernennung von Manuel Pfeiffer zum Baumeister Grund zum Feiern.

Der Zwettler, 2011 in die Firma eingetreten, arbeitete sich zum Leiter der Planungsabteilung hoch, schloss berufsbegleitend ein Bachelor- und ein Masterstudium ab und absolvierte jetzt als Krönung die Befähigungsprüfung zum Baumeister. „Ich möchte weiterhin meinen Anteil an der guten Entwicklung in der Firma Talkner beitragen“, betont Baumeister Pfeiffer.

Dank Expansionskurs ist das Unternehmen stets auf Mitarbeitersuche. Aktuell werden Lehrlinge für Hochbau und Auszubildende für die Zimmerei sowie Baumaschinen-Mechaniker aufgenommen. „In der 40-jährigen Geschichte von Talkner-Bau wurden an die 50 Lehrlinge ausgebildet, viele haben es in Führungspositionen geschafft. Bei Handwerksberufen mit fundierter Ausbildung gibt es viele Aufstiegsmöglichkeiten“, informiert Andreas Talkner.